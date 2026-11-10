सिर्फ 3 चीजों से बन जाएगी खस्ता बालूशाही, भाई दूज के लिए शेफ रणवीर की ये इंस्टेंट रेसिपी करें नोट
भाई दूज के खास दिन पर भाई को अपने हाथ से बनी मिठाई खिलाना चाहती हैं, तो बालूशाही ट्राई करें। शेफ रणवीर बरार ने आसान रेसिपी शेयर की है, जिसे बनाने में कम मेहनत लगेगी।
भाई दूज के त्योहार पर बहनें भाई का टीका करने के बाद उनका मुंह मीठा कराती हैं और अगर ऐसे में आप अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाना चाहती हैं, तो इस बार बालूशाही ट्राई करें। बालूशाही मिठाई ज्यादातर लोगों को खाना पसंद होती है और इसका खस्ता और मीठा स्वाद मुंह में घुल जाता है। खास बात ये है कि बालूशाही को बनाने में सिर्फ 3 चीजों की जरूरत पड़ती है और इसे बनाने में करीब 1 घंटा ही लगेगा। शेफ रणवीर बरार ने बालूशाही की बिल्कुल आसान रेसिपी बताई है, जिसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए बालूशाही बनाने के लिए रेसिपी नोट कर लीजिए।
बालूशाही बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स-
आटा तैयार करने के लिए-
- 1½ कप मैदा
- 2-3 बड़े चम्मच भरकर घी
- एक चुटकी नमक
- ½ छोटा चम्मच बेकिंग सोडा
- ⅓ कप फेंटा हुआ दही
- ¼ कप ठंडा पानी
- ¼ कप मैदा (अलग से)
- 3-4 बड़े चम्मच नरम मक्खन (क्यूब्स में कटा हुआ)
- ¼ कप मैदा (अलग से)
चाशनी बनाने के लिए-
- 2 कप चीनी
- 2 कप पानी
- केसर के कुछ धागे
- ¼ छोटा चम्मच इलायची पाउडर
- 5-6 हरी इलायची
- 1 छोटा चम्मच नींबू का रस
- 2 बड़े चम्मच केसर का पानी
- तलने के लिए तेल
- चीनी और केसर का रंग
- चांदी का वर्क
बालूशाही बनाने की सिंपल रेसिपी करें नोट
1. आटा तैयार करें
सबसे पहले एक परात में मैदा और घी डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसे तब तक मिलाएं, जब तक मिश्रण का टेक्सचर ब्रेड क्रम्ब्स जैसा न हो जाए। अब इसमें एक चुटकीभर नमक, बेकिंग सोडा, दही और ठंडा पानी डालकर हल्का सख्त आटा गूंथ लें। इसके बाद नरम मक्खन डालकर आटे में अच्छी तरह मिला लें। आटे की परतें बनाकर इसे 15-20 मिनट के लिए ढककर रख दें। अब आटे से नींबू के आकार की छोटी लोइयां तोड़ें। इन्हें हल्का दबाकर बीच में गड्ढा बनाएं और मनचाहा आकार दें। सभी बालूशाही को एक प्लेट में रखकर अलग रख दें।
2. चीनी की चाशनी तैयार करें
चाशनी बनाने के लिए एक कड़ाही में चीनी और पानी डालें। अब इसमें केसर के धागे, इलायची पाउडर और हरी इलायची डालकर 15-20 मिनट तक पकाएं। जब चाशनी एक तार की बन जाए तो इसमें केसर का पानी डालकर अच्छी तरह मिला लें। चाशनी तैयार होने पर इसे अलग रख दें।
3. बालूशाही तलने का समय
एक कड़ाही में तेल डालकर मीडियम फ्लेम पर गर्म करें। अब इसमें तैयार बालूशाही डालें और करीब 10-12 मिनट तक सुनहरा होने तक तलें। इन्हें बीच-बीच में पलटते रहें, ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरह पक जाएं। इसके बाद बालूशाही को निकालकर तैयार चीनी की चाशनी में डाल दें। कुछ देर चाशनी में डुबोकर रखें, ताकि मिठास अच्छी तरह अंदर तक पहुंच जाए।
4. बालूशाही की कोटिंग तैयार करें
एक बाउल में आइसिंग शुगर, केसर का रंग और थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह मिलाएं। तैयार मिश्रण को बालूशाही के ऊपर छिड़कें या हल्के हाथों से कोटिंग करें। अब तैयार बालूशाही को सर्विंग प्लेट में रखें। ऊपर से कटे हुए बादाम, पिस्ता और चांदी का वर्क लगाकर सजाएं। आपकी स्वादिष्ट और खस्ता बालूशाही तैयार है। इसे भाई दूज पर भाई को मिठाई के रूप में भाई को खिलाएं। बालूशाही को बनाने में सिर्फ मैदा, तेल और चीनी का खासतौर पर इस्तेमाल हुआ।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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