शेफ रणवीर बरार से सीखें खस्ता और स्वादिष्ट मिर्ची वड़ा बनाने का तरीका
मिर्ची वड़ा खाने का मन हो तो अब बाजार जाने की जरूरत नहीं। शेफ रणवीर बरार की खास रेसिपी से घर पर बनाएं कुरकुरा और मसालेदार मिर्ची वड़ा, जिसका स्वाद चाय के साथ हर किसी को पसंद आएगा।
बारिश का मौसम हो या शाम की चाय का समय, गरमा-गरम मिर्ची वड़ा देखते ही भूख बढ़ जाती है। बाहर मिलने वाला मिर्ची वड़ा स्वादिष्ट तो लगता है, लेकिन अगर यही स्वाद घर पर साफ-सुथरे तरीके से मिल जाए तो बात ही अलग है। मशहूर शेफ रणवीर बरार ने मिर्ची वड़ा बनाने का ऐसा तरीका बताया है, जिसमें मसालेदार आलू की भरावन और कुरकुरी परत का बेहतरीन मेल मिलता है। बड़ी और मोटी हरी मिर्च के अंदर स्वादिष्ट मसालेदार आलू भरे जाते हैं और फिर बेसन के घोल में लपेटकर तला जाता है। आइए जानते हैं इस आसान और स्वादिष्ट मिर्ची वड़ा बनाने की पूरी विधि।
मिर्ची वड़ा बनाने के लिए सामग्री
- घोल के लिए: 2 कप बेसन, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चुटकी हींग, 1 चम्मच तेल, नमक स्वादानुसार, आधा चम्मच चीनी, एक तिहाई कप पानी, 1 चम्मच सिरका, 1 चम्मच खाने वाला सोडा
- भरावन के लिए: 6 उबले हुए आलू, 2-3 चम्मच तेल, धनिया के बीज, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ, अदरक-लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, नमक स्वादानुसार, आधा चम्मच चीनी, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच नींबू का रस, 2 चम्मच हरा धनिया
मिर्ची वड़ा बनाने की आसान विधि
स्टेप 1: बेसन का घोल बनाएं
एक बर्तन में बेसन, अजवाइन, लाल मिर्च, हींग, नमक, चीनी और थोड़ा पानी डालकर चिकना घोल तैयार करें। इसमें तेल और सिरका डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अंत में खाने वाला सोडा डालें और घोल को कुछ देर के लिए रख दें।
स्टेप 2: आलू की भरावन तैयार करें
कड़ाही में तेल गर्म करें। इसमें जीरा, सौंफ और हींग डालें। अब अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर हल्का भूनें। इसमें मैश किए हुए आलू, भुना धनिया, लाल मिर्च, हल्दी और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं। कुछ मिनट पकाने के बाद इसमें चीनी, अमचूर पाउडर और नींबू का रस डालें। आखिर में हरा धनिया मिलाकर भरावन तैयार कर लें।
स्टेप 3: मिर्ची में भरें मसाला
बड़ी हरी मिर्च को धोकर बीच से चीरा लगाएं और बीज निकाल दें। हल्का नमक लगाकर कुछ देर रखें। अब इसमें तैयार आलू की भरावन भर दें।
स्टेप 4: कुरकुरा मिर्ची वड़ा तलें
भरी हुई मिर्च को बेसन के घोल में डुबोएं और गर्म तेल में सुनहरा होने तक तल लें। तैयार मिर्ची वड़े को हरे धनिये और चटनी के साथ गर्मागर्म परोसें।
मिर्ची वड़ा का स्वाद दोगुना करने के कुछ और टिप्स
- कम तीखी बड़ी हरी मिर्च चुनें, इससे स्वाद अच्छा रहेगा और हर कोई आराम से खा सकेगा।
- धनिया के बीज को हल्का भूनकर ही भरावन में डालें। इससे खुशबू और स्वाद दोनों बढ़ जाते हैं।
- भरावन पूरी तरह ठंडा होने के बाद मिर्च में भरें, इससे मसाला बाहर नहीं निकलेगा।
- बेसन का घोल ना ज्यादा पतला रखें, ना ज्यादा गाढ़ा। सही घोल से वड़ा कुरकुरा बनता है।
- घोल में थोड़ा गरम तेल मिलाने से परत ज्यादा खस्ता बनती है।
- मध्यम आंच पर तलें। तेज आंच पर वड़ा बाहर से जल्दी पक जाएगा, लेकिन अंदर से कच्चा रह सकता है।
शाम की चाय के लिए परफेक्ट स्नैक
शेफ रणवीर बरार की यह मिर्ची वड़ा रेसिपी स्वाद के साथ-साथ बनाने में भी आसान है। कुरकुरी परत और मसालेदार आलू की भरावन इसे खास बना देती है। इसे हरी चटनी या इमली की चटनी के साथ परोसकर परिवार के साथ इसका मजा लें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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