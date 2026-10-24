लंच में बनाएं लहसुन पालक अंडा करी, शेफ रणवीर बरार से सीखें रेसिपी
लंच में कुछ स्पेशल बनाने का मन है तो आधे घंटे में बन जाने वाली ये आसान सी रेसिपी को नोट कर लें। शेफ रणवीर बरार ने शेयर की है पालक अंडा करी की रेसिपी, जिसे लहसुन के ट्विस्ट के साथ रेडी किया गया है और ये खाने में जबरदस्त लगेगी।
वीकेंड पर कुछ स्पेशल बनाना है और सबको खिलाना है तो शेफ स्पेशल ये पालक अंडा करी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अंडे का प्रोटीन, पालक का आयरन और साथ ही बेहतरीन स्वाद। शेफ रणवीर बरार ने स्पेशल रेसिपी शेयर की है। जिसे लंच में खाकर मन खुश हो जाएगा। तो बस नोट कर लें कम समय और कम मेहनत में बन जाने वाली लहसुनी टेस्ट वाली पालक अंडा करी।
पालक अंडा करी बनाने की सामग्री
पालक, पानी जरूरत के मुताबिक, नमक स्वादानुसार, 3 चम्मच देसी घी, दो तेजपत्ता,1 चम्मच लहसुन-अदरक का पेस्ट, दही का मिक्सचर, दो हरी मिर्च, पालक का पेस्ट, आधा कप दही, दो चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चौथाई चम्मच जीरा पाउडर, आधा से एक चम्मच तेल, 7-8 उबले हुए अंडे, 4-5 लहसुन, सूखी कश्मीरी लाल मिर्च।
पालक अंडा करी बनाने की रेसिपी
- सबसे पहले पालक की दो बंच को लेकर अच्छी तरह से धो लें और उन पालकों को गर्म पानी में डालकर ब्लांच कर लें।
- पालक का हरा कलर बना रहे और वो ज्यादा कुक ना हो जाएं इसलिए गर्म पानी से निकालकर उन्हें ठंडे पानी में डाल दें।
- अंडों को उबालकर साइड में रख लें।
- तीन से चार प्याज लेकर उसे बारीक काट लें।
- बड़े कड़ाही या पतीले में घी दो से तीन चम्मच डालें और गर्म होते ही उसमे दो तेज पत्ता डाल दें।
- साथ में बारीक कटी ढेर सारी प्याज को भी डाल दें और इन्हें भून लें।
- प्याज भूनने के बीच में ब्लांच पालक को पीस लें।
- पालक पीसते वक्त चार से पांच काजू डालकर पेस्ट बना लें।
- प्याज जब अच्छी तरह से भुन जाएं तो इसमे अदरक-लहसुन का पेस्ट डाल दें।
- करछूल से चलाते हुए भूनें, गैस की फ्लेम को धीमा रखें जिससे मसाला तली में लगे नहीं।
- दही का पेस्ट बनाकर तैयार कर लें। इसके लिए दही किसी बाउल में लें और उमसे एक चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालें। साथ में थोड़ा सा जीरा पाउडर डालकर इसे फेंट लें।
- अदरक-लहसुन का पेस्ट धीमी आंच पर इतनी देर में भुन जाएगा तो बस अब इसमे तैयार दही का पेस्ट डाल दें। गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा रखें और तेजी से चलाएं।
- इस तरह से मसालों को भून लें। साथ में हरी मिर्च को दो भाग में काटकर डाल दें।
- साथ में पालक का पेस्ट डालकर धीमी आंच पर बढ़िया से भून लें।
- भुनते वक्त बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा पानी डालते रहें जिससे ये तली में ना लगे और अच्छी तरह से फ्लेवर आए।
- मसाले एक तरफ पकते रहें दूसरी तरफ पैन में अंडों को मसालों की कोटिंग कर लें। इसके लिए पैन में तेल डालें।
- साथ में अंडे में छोटे कट लगाकर तेल में डाल दें।
- अंडों के साथ ही तेल में अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें और साथ में देगी मिर्च डालकर अंडों को भून लें।
- मसाले जब अच्छी तरह से भुन जाए तो इसमे पानी डालकर पतला कर लें। और कुछ देर पकाएं।
- लहसुन का तड़का बनाने के लिए देसी घी डालें और उसमे कटे लहसुन डालकर ब्राउन करें। साथ ही सूखी लाल मिर्च डाल दें और भुनते ही थोड़ा सा पानी डाल दें। जिससे मिर्च जले नहीं।
- बस अब पालक की ग्रेवी में अंडों को डालकर दो मिनट पकाएं और गैस बंद कर दें।
- तैयार लहसुन के तड़के को डालें और गर्मागर्म सर्व करें।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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