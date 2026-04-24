Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एक बार बनाएं सालभर खाएं, शेफ पंकज भदौरिया से सीखें सहजन का अचार बनाने की रेसिपी

Apr 24, 2026 09:25 am ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
share

Sahajan Ka Achar ki Recipe: सहजन या ड्रमस्टिक भी जिसे बोलते हैं, सुपर फूड माना जाता है। इसे हर दिन डाइट में शामिल करना चाहते हैं तो अचार बनाकर रख लें। शेफ पंकज भदौरिया ने शेयर की है आसानी से बन जाने वाले सहजन के अचार की रेसिपीश

एक बार बनाएं सालभर खाएं, शेफ पंकज भदौरिया से सीखें सहजन का अचार बनाने की रेसिपी

सहजन को सुपरफूड बोला जाता है, क्योंकि इसमे ढेर सारे न्यूट्रिशन है। कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम के साथ विटामिन ए, सी और पोटैशियम की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। इम्यूनिटी बूस्टर से लेकर डाइजेशन सुधारने में मोरिंगा यानी सहजन मदद करता है। सीजन में मिलने वाली सहजन की फलियों को डाइट में शामिल करना चाहते हैं तो इसे दाल या सांभर में डालकर खाएं या फिर सब्जी बना लें। लेकिन अगर आपको सहजन बेहद पसंद है तो इसका अचार बनाकर रख लें। पूरे सालभर इस अचार के स्वाद का मजा ले सकते हैं। तो शेफ पंकज भदौरिया से सीखें सहजन के अचार को बनाने की रेसिपी।

सहजन का अचार बनाने की सामग्री

आधा किलो ड्रमस्टिक या सहजन

दो चम्मच नमक

एक चम्मच हल्दी पाउडर

दो चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर

एक चौथाई कप विनेगर

एक कप सरसों का तेल

मसाले के लिए चाहिए

दो चम्मच जीरा

दो चम्मच सौंफ

एक चौथाई कप धनिया के बीज

एक चम्मच कलौंजी

एक चौथाई कप सरसों के दाने

सहजन का अचार बनाने की रेसिपी

  • सबसे पहले सारे सहजन को धोकर अच्छी तरह से पानी को सुखा लें।
  • फिर सहजन के ऊपर की पतली रेशे वाली परत को छीलकर निकाल दें।
  • फिर इन्हें दो से तीन टुकड़ों में लगभग ढाई इंच के टुकड़ों में काट लें।
  • किसी भगोने या बर्तन में पानी उबलने के लिए रखें और जब ये पानी उबलने लगे इसमे ड्रमस्टिक डालकर करीब 4-5 मिनट तक पका लें।
  • सारे सहजन को निकालकर अलग रख दें, जिससे इनका पानी सूख जाएं
  • अब मसाले तैयार कर लें। मसाला बनाने के लिए सारे खड़े मसालों को ड्राई रोस्ट कर लें।
  • मिक्सर जार में डालकर ग्राइंड कर लें और दरदरा पाउडर बना डालें।
  • अब सहजन में इन सारे मसालों को डालें। साथ ही डालें नमक स्वादानुसार, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दें।
  • खड़े मसालों में कलौंजी को ना पीसें, इसे ऊपर से डालें।
  • सरसों के तेल को किसी बर्तन में गर्म करें और फिर थोड़ा ठंडा हो जाने दें।
  • हल्का ठंडा हो जान के बाद इस तेल को सहजन के ऊपर पड़े सारे मसालों पर डालकर मिक्स करें।
  • किसी साफ-सुथरे एयर टाइट कंटेनर में भरकर रखें। इसमे थोड़ा सा व्हाइट विनेगर डाल दें। ये प्रिजरवेटिव का काम करेगा।
  • बस अब अच्छी तरह से हिलाकर मिक्स कर लें।
  • धूप में तीन से चार दिन रखें और तैयार है टेस्टी सहजन का अचार, इसे रोज के खाने में रोटी, पराठा या फिर सिंपल दाल चावल के साथ खाएं, मुंह का जायका ही बदल जाएगा।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना

और पढ़ें
Recipe Corner

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।