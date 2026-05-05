कभी खाए हैं आम के लड्डू! शेफ कुणाल कपूर ने सिर्फ 3 चीजों से किया तैयार, पढ़ें ईजी Recipe
आम का सीजन आ चुका है और इसे खाने के शौकीन लोग कई तरह से खाना पसंद करते हैं। आम की आइसक्रीम और शेक के अलावा कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो आम के लड्डू बनाकर खाएं। शेफ कुणाल कपूर ने इसकी आसान रेसिपी शेयर की है।
आम का मौसम आते ही बाजार रंग, खुशबू और स्वाद से भर उठता है। हर तरफ रसीले, मीठे और सुगंधित आमों की बहार नजर आती है। ऐसे में आम के शौकीनों के लिए यह किसी त्योहार से कम नहीं होता। कोई इसे सीधे काटकर खाना पसंद करता है, तो कोई ठंडा-ठंडा मैंगो शेक बनाकर इसके स्वाद का मजा लेता है। लेकिन अगर आप आम के स्वाद को कुछ अलग और खास अंदाज में ट्राई करना चाहते हैं, तो मशहूर शेफ कुणाल कपूर (Kunal Kapur) की बताई हुई आम के लड्डू की रेसिपी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। यह रेसिपी न सिर्फ बनाने में आसान है, बल्कि स्वाद में भी उतनी ही लाजवाब है। तो चलिए आपको बताते हैं आम के लड्डू कैसे बनते हैं।
क्या-क्या चाहिए
आम के लड्डू बनाने के लिए आपको सिर्फ 3 आसान सामग्री की जरूरत होती है-
-आधा कप ताजा आम का गूदा
-3/4 कप कंडेंस्ड मिल्क
-2 कप नारियल का बुरादा
बनाने की विधि
सबसे पहले ताजे और पके हुए आम को अच्छी तरह धो लें, ताकि उसकी सतह पर मौजूद धूल या गंदगी साफ हो जाए। इसके बाद आम को छीलकर उसका गूदा निकाल लें और एक बाउल में अलग रख दें। अब इस गूदे को मिक्सर में डालकर स्मूद प्यूरी बना लें, ताकि लड्डू का टेक्सचर बिल्कुल मुलायम बने। अब इस तैयार आम की प्यूरी में माप के अनुसार कंडेंस्ड मिल्क डालें और साथ ही नारियल का बुरादा भी मिलाएं। इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें, ताकि एकसार पेस्ट तैयार हो जाए।
इसके बाद इस मिश्रण को एक कढ़ाही में डालकर मीडियम फ्लेम पर 4-5 मिनट तक पकाएं। आम में पानी होता है, इसलिए पकाने के दौरान यह मिश्रण थोड़ा गाढ़ा होने लगेगा और उसका एक्स्ट्रा पानी धीरे-धीरे सूख जाएगा। ध्यान रखें कि इसे लगातार चलाते रहें, ताकि मिश्रण कढ़ाही में चिपके नहीं। जब मिश्रण अच्छी तरह गाढ़ा हो जाए, तो गैस बंद कर दें और इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दें। जैसे ही यह इतना ठंडा हो जाए कि आप इसे हाथ से आसानी से पकड़ सकें, तब इसकी छोटी-छोटी लोइयां बनाकर गोल आकार के लड्डू तैयार करें। अब इन लड्डुओं को नारियल के बुरादे में लपेट लें, जिससे न सिर्फ इनका स्वाद बढ़ेगा बल्कि एक सुंदर फिनिश भी मिलेगा। अंत में ऊपर से बारीक कटे पिस्ता से गार्निश कर दें, ताकि ये दिखने में भी उतने ही आकर्षक लगें जितने खाने में स्वादिष्ट होते हैं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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