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शेफ कुणाल कपूर से सीखें बाजार जैसा टमाटर केचअप बनाना, जानें लंबे समय तक स्टोर करने का तरीका

By Deepali Srivastava
लाइव हिन्दुस्तान
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बाजार वाले मिलावटी टोमैटो सॉस खाने के बजाय आप घर पर सिर्फ आधे घंटे में टमाटर केचअप बना लें। शेफ कुणाल कपूर ने आसान रेसिपी शेयर की है और साथ ही लंबे समय तक स्टोर करने के टिप्स भी दिए हैं।

kunal kapur shares easy Tomato Ketchup Recipe
शेफ कुणाल कपूर से सीखें बाजार जैसा टमाटर केचअप बनाना

बाजार का टमाटर केचअप नकली और मिलावटी मिलता है लेकिन बच्चों को ये खाना काफी पसंद होता है। अब बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ तो कर नहीं सकते हैं कि उन्हें जानबूझकर नकली केचअप खिला दिया। ऐसे में क्यों ना आप घर पर ही टोमैटो केचअप बना लें। जी हां, शेफ कुणाल कपूर ने टमाटर का केचअप बनाने का सबसे सरल तरीका बताया है और साथ ही उसे लंबे समय तक स्टोर करने के टिप्स भी दिए हैं। उनका कहना है कि टमाटर केचअप बनाना सबसे आसान है, बस आपको आधे घंटे का समय देना पड़ेगा। आजकल देसी टमाटर बाजार में खूब बिकते हैं, तो आप भी 20 रुपये के 1 किलो टमाटर खरीद लीजिए और हम आपको केचअप बनाने की रेसिपी बताते हैं।

टोमैटो केचअप के लिए इंग्रेडिएंट्स-

-टमाटर – 2.5 किलो (चार टुकड़ों में कटे हुए)

-प्याज – ½ (बारीक कटा हुआ)

-अदरक – 2 छोटे टुकड़े (बारीक कटे हुए)

-लहसुन – 10 कलियां

-सूखी लाल मिर्च – 7–8

-लौंग – 4

-काली मिर्च पाउडर – 5 ग्राम

-सरसों के दाने – ½ बड़ा चम्मच

-सिरका – ½ कप

-नमक – 13 ग्राम

-चीनी – 150 ग्राम

टमाटर का केचअप बनाने का सिंपल तरीका-

शेफ कुणाल कपूर के अनुसार आप ढाई किलो टमाटर से केचअप बना सकते हैं। अगर आप शुरू में सिर्फ 1 किलो टमाटर ले रहे हैं, तो बाकि सामग्रियों को थोड़ा कम मात्रा में डालें। चलिए आपको इसे बनाने के स्टेप्स बताते हैं।

1- सबसे पहले देसी टमाटर को अच्छे से धोकर 4 टुकड़ों में काट लीजिए। ध्यान रखें कि टमाटर देसी होना चाहिए। इन टमाटर में रस ज्यादा होता है और स्वाद भी खट्टा-मीठा रहता है।

2- कटे हुए टमाटर को कुकर में डालें। साथ में इसमें प्याज, अदरक, लहसुन, सूखी लाल मिर्च, लौंग, सरसों के दाने, काली मिर्च, सिरका, चीनी और नमक भी डाल दीजिए। फिर थोड़ा सा पानी डालकर ढक्कन लगाएं और 2-3 सीटी लगाकर गैस बंद करें।

3- फिर आप देखेंगे कि टमाटर गल चुके हैं और इन्हें कुछ देर ठंडा होने के लिए रख दें। जब टमाटर ठंडे हो जाए तब मिक्सर में डालकर गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लीजिए।

4- पीसने के बाद आपको बड़ी वाली छन्नी से किसी बाउल या भगोने में टमाटर के केचअप को छान लेना है। अब इसकी कंसिस्टेंसी को थिक करने और स्वाद को बेहतर करने के लिए 5 मिनट तक खौला लें। इस दौरान आपको लगातार केचअप को कलछी से चलाना है, वरना वह जल सकता है।

5- अब आपका टमाटर केचअप बनकर तैयार है, किसी शीशी या कांच के जार में इसे भरकर रखें। इसे रोटी, पकौड़े, ऑमलेट, कटलेट के साथ आप मजे से खाएं।

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लंबे समय तक कैसे करें स्टोर-

शेफ कुणाल कपूर ने घर के बने इस सॉस को लंबे समय तक स्टोर करने का तरीका भी बताया है। उनका कहना है कि बाजार वाले केचअप में कई प्रिजर्वेटिव्स मिले होते हैं लेकिन घर वाले ऐसा नहीं है। तो आप स्टोर करने का घरेलू नुस्खा समझ लीजिए।

  • आपको एक बड़ा भगोना लेना है और उसमें पानी भरना है।
  • भगोने के तले पर कोई स्टैंड रख दीजिए और इसे उबालने के लिए गैस पर चढ़ा दें।

- अब भगोने में रखे स्टैंड पर केचअप वाली शीशी या जार को रखें। पानी खौलने दें।

  • पानी जैसे-जैसे गर्म होगा सॉस का तापमान भी बढ़ेगा और उसके अंदर मौजूद सभी बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे।
  • सॉस वाले बैक्टीरिया खत्म होंगे, तो वह जल्दी खराब नहीं होगा। फिर इसे आप आसानी से 20-25 दिन तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं।

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Deepali Srivastava

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दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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