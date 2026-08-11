सावन में जलेबी खाने का है मन? 30 मिनट में बनाएं करारी जलेबी, शेफ कुणाल कपूर की सिंपल रेसिपी
सावन के महीने में अगर आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है, तो जलेबी बनाकर खाएं। शेफ कुणाल कपूर ने क्रिस्पी-करारी जलेबी बनाने की सरल रेसिपी शेयर की है।
जलेबी-दही खाना ज्यादातर लोगों को पसंद होता है और जब मीठे की क्रेविंग होती है, तब भी जलेबी खाना अच्छा लगता है। अगर आपका मन भी अचानक जलेबी खाने का कर रहा है, तो बाजार भागने की जरूरत नहीं है। घर पर सिर्फ आधे घंटे में आप जलेबी बनाकर तैयार कर सकते हैं और हलवाई जैसी करारी जलेबी का मजा ले सकते हैं। शेफ कुणाल कपूर ने जलेबी बनाने की सिंपल रेसिपी शेयर की है, चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप जलेबी बनाने का पूरा तरीका बताते हैं।
जलेबी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स
बैटर के लिए:-
मैदा – 2 कप / 250 ग्राम
पानी – 1¼ कप / 300 मिलीलीटर
तेल – तलने के लिए
चाशनी के लिए:-
चीनी – 4 कप / 1 किलोग्राम
पानी – 1¼ कप / 300 मिलीलीटर
केसर – कुछ धागे
बैटर करें तैयार
2 कप मैदा को बड़े पारात में लें और उसमें पानी डालकर घोल बनाएं। मैदे को हाथों से ऐसे घोल लें, जिससे इसमें बबल्स न बनें। मैदा जब अच्छे से घुल जाएगा, तब मेल्ट होने जैसा लगेगा। जलेबी बनाने के लिए मैदे को 1 दिन या रात पहले ही घोलकर रखें। ऐसा करने से मैदे में खमीर उठाने के लिए समय मिल जाएगा और आपकी जलेबी करारी बनेंगी। जब मैदा बैटर पहले से बना होगा और खमीर उठा रहेगा, तब आपको जलेबी बनाने में सिर्फ आधे घंटे का समय लगेगा।
जलेबी के लिए पहले बनाएं चाशनी
सबसे पहले पैन या भगोने में 4 कप चीनी ले लीजिए और पानी डालकर गैस जला दें। जब चीनी थोड़ी घुलने लगे, तब इसमें केसर के धागे डाल दीजिए। अब चाशनी को थोड़ा पकने दें, जिससे चीनी पूरी तरह से घुल जाए। बस फिर आपकी चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी।
जलेबी का बैटर शीशी में रखें
हलवाई कपड़े में बैटर को रखकर जलेबी बनाते हैं लेकिन अगर आप कपड़े से नहीं बना पा रहे हैं, तो सॉस की पुरानी बोतल लें। उसमें बैटर को भर लें और छेद से जलेबी को आसानी से गिरा सकते हैं। अगर आप कपड़े से कर सकते हैं, तो वही तरीका अपनाएं।
जलेबी बनाकर करें तैयार
अब कड़ाही में तेल गर्म करें और जलेबी के शेप में बनाते हुए तलें। जब जलेबी तलकर गोल्डन कलर की होने लगे, तब उसे छानकर निकाल लें। दूसरी तरफ चाशनी को हल्का गर्म करें और तलकर जलेबी को चाशनी में डुबो दें। 5-7 मिनट बाद चाशनी से जलेबी को निकालकर प्लेट में निकाल लें।
कुणाल के टिप्स एंड ट्रिक्स
- जलेबी बनाने के लिए आपको मैदा को फर्मेंट करना जरूरी है। अगर उसमें नेचुरल तरीके से खमीर उठ जाता है, तो ठीक है वरना आधा चम्मच बेकिंग सोडा या पाउडर डाल दें।
- इंस्टेंट जलेबी बनानी है, तो आप मैदे में एक सैशे ईनो डाल दें। ईनो से मैदे में फौरन खमीर उठ जाएगा और इसे बनाकर रेस्ट के लिए नहीं रखना होगा।
- चाशनी ज्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर गाढ़ापन आ जाए, तो उसमें थोड़ा पानी डालकर फिर से गर्म कर लें। पतली चाशनी जलेबी में आसानी से घुसेगी।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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