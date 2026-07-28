शेफ कुणाल कपूर की पानी वाली ट्रिक से बनाएं क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज, हर बार बनेंगे बिल्कुल बाजार जैसे
शेफ कुणाल कपूर ने बाजार जैसे क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज बनाने की सिंपल ट्रिक बताई है। उनका कहना है कि आप पानी वाली एक ट्रिक को अपनाकर फ्रेंच फ्राइज क्रिस्पी-करारे बना सकते हैं। चलिए आपको उनकी आसान रेसिपी बताते हैं।
बर्गर के साथ फ्रेंच फ्राइज हम जरूर लेते हैं और सॉस के साथ इसे खाने में काफी मजा आता है। खासतौर पर बच्चे फ्रेंच फ्राइज के दीवाने होते हैं और घर पर भी इसे खाने की जिद्द करते हैं। अब हर बार बाजार वाली फ्रेंच फ्राइज खिलाना सही नहीं है, तो ज्यादातर महिलाएं आलू से घर पर ही फ्राइज बना लेती हैं। बाजार वाले फ्राइज काफी क्रिस्पी होते हैं लेकिन घर वाले बनते ही मुलायम पड़ जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो शेफ कुणाल कपूर की सिंपल ट्रिक के साथ आप फ्रेंच फ्राइज बनाकर देखें। उन्होंने एक पानी वाली ट्रिक से फ्रेंच फ्राइज को बाहर से क्रिस्पी और अंदर से मुलायम बना दिया। चलिए आपके साथ उनकी सिंपल रेसिपी शेयर करते हैं।
फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स
2 बड़े आलू
तेल-घी
पानी
2 चम्मच नमक
1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर
1 चम्मच आधा चम्मच चाट मसाला
1 चम्मच मिंट पाउडर
फ्रेंच फ्राइज को बनाने का सरल तरीका
- सबसे पहले आलू आप अच्छे से धोकर उसका छिलका हटा दें। इसके बाद उसे फ्रेंच फ्राइज वाले शेप में काट लीजिए। ज्यादा पतला या मोटा न काटें, वरना अच्छा नहीं लगेगा। कोशिश करें एक ही साइज में काटें।
- आलू काटने के बाद उसे पानी में डुबोकर 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। इससे आलू का स्टार्च निकल जाएगा और वह क्रिस्पी बनेगा। पानी वाले इस बाउल को उठाकर 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें।
- जब तक आपने आलू को फ्रिज में रखा है, तब तक पैन में 1 चम्मच पानी में नमक डालकर उबालें। अब उन कटे हुए आलू को फ्रिज से निकाल लें और सीधा गर्म पानी में डाल दें। इससे आलू सख्त हो जाएगी।
- कुणाल का कहना है कि फिर आप आलू को गर्म पानी से निकालकर किसी सूखी जगह पर रखें और उसे कपड़े से पोछकर सुखा लें। जब आलू सूख जाए तब उसे जिपलॉक बैग में रखकर 1-2 घंटे के लिए फ्रिजर में रखें।
- कड़ाही में तेल गर्म करें और फ्रिजर से आलू को निकालकर सीधा कड़ाही में तलने के लिए डाल दें। ऐसा करने से आपके फ्रेंच फ्राइज क्रिस्पी, करारे और बाजार वाले स्टाइल में बनेंगे।
- पानी और फ्रिजर वाली इस टेक्निस में आलू सख्त हो जाता है और जब इसे तेल में डाला जाता है, तब ये ऊपर से क्रिस्पी बनता है और गर्माहट से अंदर मुलायम बन जाता है। ये थोड़ा सा ट्रिकी जरूर है लेकिन बाजार जैसे फ्रेंच फ्राइज ऐसे ही बनेंगे।
- अब तले हुए आलू में 1 चम्मच नमक, मिंट पाउडर, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर डालकर मिक्स करें। बस आपके टेस्टी फ्रेंच फ्राइज बनकर रेडी है, उसे बच्चों को सॉस के साथ खाने के लिए दें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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