शेफ कुनाल कपूर ने बनाई मैगी और फैंटा से यूनिक रेसिपी, वीडियो देख इंटरनेट पर मिला ये रिएक्शन
शेफ कुनाल कपूर ने इंटरनेट यूजर्स के लिए बिल्कुल यूनिक रेसिपी शेयर की है। जिसे देखकर यूजर्स रिएक्शन दे रहे हैं। दरअसल, शेफ ने मैगी और फैंटा को मिलाकर रेसिपी तैयार की है।
कुछ रेसिपी हमेशा एक जैसी होती है और उनका टेस्ट सबको पसंद आता है। जैसे सालों से मार्केट में मिलने वाली मैगी, जिसे बच्चे-बड़े सब खाना पसंद करते हैं। मैगी लवर्स कई बार इसमे कुछ टेस्ट को ऐड कर और भी ज्यादा स्पाइसी बना लेते हैं। लेकिन शेफ कुनाल कपूर ने मैगी से एक पूरी नई रेसिपी तैयार की और इसके साथ बनाया फैंटा का गजब कॉम्बिनेशन। फैंटा कोल्ड ड्रिंक के टेस्ट का फैन बेस अलग ही है जो किसी भी मौके पर बस इस ऑरेंज फ्लेवर वाली फैंटा की डिमांड करता है। खासतौर पर ये कोल्डड्रिंक बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद आती है। इन दोनों चीजों को मिलाकर शेफ कुनाल कपूर ने बिल्कुल नई रेसिपी इंस्टाग्राम पर शेयर की। जिसे देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने मिक्स रिएक्शन दिया है।
मैगी और फैंटा को मिलाकर बनाई नई रेसिपी
शेफ कुनाल कपूर ने इस यूनिक रेसिपी का वीडियो भी शेयर किया और बताया कि कुछ लोगों ने मैसेज के जरिए उनसे डिमांड की है कि वो मैगी और फैंटा के साथ कुछ नया एक्सपेरिमेंट करें। इसके बाद शेफ ने इस यूनिक रेसिपी को शेयर किया और इसके टेस्ट को इंटरेस्टिंग बताया।
शेफ कुनाल कपूर की मैगी-फैंटा वाली रेसिपी
- शेफ ने फ्लैट हो चुकी फैंटा के साथ ऑरेंज फ्लेवर की सॉस तैयार की है। जिसके लिए पैन में एक से डेढ़ कप फैंटा लिया और उसमे बारीक कटे दो चम्मच लहसुन को डाला।
- साथ में चिली फ्लैक्स भी मिक्स किया। शेफ ने बताया कि उनकी ये सॉस थाई चिली सॉस से इंस्पायर है जिसमे विनेगर और पानी होता है। यहां पर सॉस के लिए विनेगर और पानी की जगह पर फैंटा का यूज किया गया है।
- सॉस को गाढ़ा करने के लिए छोटे बाउल में थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च लेकर उसमे भी जरूरत के मुताबिक थोड़ा सा फैंटा डालकर पतला घोल तैयार किया गया है।
- अब पैन में फैंटा जिसमे लहसुन और चिली फ्लैक्स पड़ा है उसे गैस पर पकाएंगे और उबाल आने देंगे। फिर नमक डालेंगे। साथ में तैयार कॉर्नस्टार्च का घोल डालेंगे और बस इतना कि फैंटा गाढ़ा हो जाए। साथ में थोड़ी सी चीनी डालेंगे।
- जब ये हल्का सा गाढ़ी हो जाएगी तो गैस बंद कर इसे किसी कटोरी में निकाल लें।
- अब मैगी को पानी में उबालकर ठंडा कर लें।
- फिर राइस पेपर लें और उसे पानी में डिप करके सॉफ्ट कर लें।
- अब इस राइस पेपर पर जूलियंस में कटे गाजर, पत्तागोभी को लें।
- साथ में ठंडी हो चुकी थोड़ी सी मैगी को रखें और राइस पेपर को अच्छी तरह से फोल्ड कर लें।
- बस इसे दो भाग में काट लें और तैयार है बिल्कुल नई राइस पेपर वाली मैगी और साथ में ऑरेंज फ्लेवर वाली सॉस की डिप। जिसे एक बार ट्राई करें।
इंटरनेट यूजर्स ने किया कैसा रिएक्शन
शेफ कुनाल कपूर की इस यूनिक रेसिपी को देखने के बाद काफी सारे लोगों ने कमेंट किए हैं। जिसमे कुछ ने वीडियो देखकर इसे यमी बताया है तो वहीं कुछ ने इसे ट्राई करने के लिए बोला है। तो अब आप बताइए शेफ कुनाल की ये रेसिपी ट्राई करेंगे या नहीं?
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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