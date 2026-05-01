गैस पर घंटों खड़े हुए बिना तैयार करें आंध्रा-स्टाइल रसम, शेफ कुणाल कपूर की रेसिपी
आंध्रा स्टाइल रसम एक आसान, हल्की और स्वादिष्ट डिश है, जो गर्मियों के लिए एकदम परफेक्ट है। इसे घर पर बनाकर आप हेल्दी और टेस्टी मील का मजा ले सकते हैं। नोट करें शेफ कुणाल कपूर की सिंपल रेसिपी।
गर्मियों में अक्सर कुछ हल्का, पचने में आसान और स्वादिष्ट खाने का मन करता है। ऐसे में साउथ इंडियन रसम रेसिपी एक बेहतरीन विकल्प बन सकती है। खासकर आंध्रा स्टाइल रसम, जिसे 'पाची पुलुसु' भी कहा जाता है। यह बिना ज्यादा पकाए तैयार की जाती है और इसका स्वाद खट्टा-मीठा और हल्का मसालेदार होता है। यह ना सिर्फ खाने में टेस्टी होती है, बल्कि पाचन के लिए भी अच्छी मानी जाती है।
शेफ Kunal Kapur ने इस आसान रेसिपी को शेयर किया है जिसे आप घर पर जल्दी और बिना ज्यादा मेहनत के बना सकते हैं। अगर आप गर्मियों में कुछ हेल्दी और लाइट ट्राई करना चाहते हैं, तो यह रसम रेसिपी आपके लिए परफेक्ट हो सकती है।
सामग्री
इमली पानी के लिए:
इमली – एक छोटा टुकड़ा
पानी – 3 कप
रसम के लिए:
हरी मिर्च – 1
प्याज (बारीक कटा) – ½ कप
नमक – स्वाद अनुसार
हरा धनिया – एक मुट्ठी
करी पत्ता – थोड़ा सा
इमली का पानी
गुड़ – 1½ चम्मच
तड़के के लिए:
तेल – 1 चम्मच
सूखी लाल मिर्च – 1
जीरा – 1 चम्मच
करी पत्ता – थोड़ा सा
बनाने की विधि
- इमली का पानी तैयार करें: इमली को पानी में 1–1.5 घंटे के लिए भिगो दें। इसके बाद इसे हाथ से मसलकर छान लें। यही रसम का बेस होगा।
- रसम का मिश्रण तैयार करें: एक बाउल में हरी मिर्च, प्याज, नमक, हरा धनिया और करी पत्ता डालें। अब सभी चीजों को हाथों से हल्का कुचल लें, ताकि अच्छे से इनका फ्लेवर निकलकर आए।
- इमली का पानी मिलाएं: अब इस मिश्रण में तैयार इमली का पानी डालें। स्वाद बैलेंस करने के लिए इसमें गुड़ मिलाएं।
- तड़का तैयार करें: पैन में तेल गर्म करें। इसमें सूखी लाल मिर्च और जीरा डालें। जब जीरा चटकने लगे, तो करी पत्ता डालें।
- रसम तैयार करें: तैयार तड़का रसम में डालें और अच्छी तरह मिक्स करें। आपकी आंध्रा स्टाइल रसम तैयार है।
कैसे करें सर्व?
- इसे गरम-गरम उबले चावल के साथ परोसें। ऊपर से थोड़ा घी जरूर डालें, स्वाद दोगुना हो जाता है।
- चाहें तो इसे सूप की तरह भी पी सकते हैं।
क्या हैं फायदे?
- पचने में बहुत हल्की: यह रसम हल्की और पानीदार होती है, जिससे पेट पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता और पाचन आसान रहता है।
- गर्मियों में शरीर को ठंडक देती है: इमली और हल्के मसालों के कारण यह शरीर को ठंडक पहुंचाने में मदद करती है और गर्मी में राहत देती है।
- खट्टी-मीठी स्वाद से भूख बढ़ाती है: इसका खट्टा-मीठा और मसालेदार स्वाद भूख बढ़ाने में मदद करता है, खासकर जब खाने का मन ना हो।
- कम मसाले और ऑयल में बनती है: इस रेसिपी में बहुत कम तेल और मसालों का इस्तेमाल होता है, जिससे यह हेल्दी और लाइट मील बनती है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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