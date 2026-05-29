2 मिनट में बन जाएगा रिफ्रेशिंग सौंफ शरबत, शेफ कुनाल कपूर ने शेयर की रेसिपी
Chef Kunal Kappor Saunf Sharbat Recipe: गर्मियों में तेज धूप से घर लौटे तो सौंफ का शरबत ना केवल शरीर को हाइड्रेट करता है बल्कि जलन से भी राहत और ठंडक देता है। शेफ कुनाल कपूर ने 2 मिनट में बन जाने वाले सौंफ के शरबत की रेसिपी शेयर की है, जिसे आप भी ट्राई करें।
गर्मी के दिनों में कूल-कूल ड्रिंक पीने को मिल जाए तो मजा जा जाता है। यहां तक कि घर में मेहमान आ जाए तो वो भी चाय पीना अवॉएड करते हैं। ऐसे में उन्हें कौन सी रिफ्रेशिंग ड्रिंक पिलाएं जो झट से बन जाए और आपकी मेहनत भी ना खर्च हो। शेफ कुनाल कपूर ने मात्र 2 मिनट में बन जाने वाली आसान सी सौंफ के शरबत की रेसिपी शेयर की है। जिससे आप भी चुटकियों में बनाकर रेडी कर सकते हैं। नोट कर लें रेसिपी। सौंफ का शरबत बॉडी को हाइड्रेट करने के साथ ही डाइजेशन को भी इंप्रूव करेगा। गर्मियों में पेट को ठंडक देगा और साथ ही धूप से हो रही स्किन और आंखों की जलन को कम करता है। तो ये आसान सी शेफ स्टाइल रिफ्रेंशिंग सौंफ ड्रिंक बनाकर जरूर ट्राई करें।
सौंफ के शरबत के लिए सामग्री
एक गिलास सौंफ का शरबत बनाने के लिए बस इतनी मात्रा में सामग्री की जरूरत होगी। आप जितने चाहे उतने गिलास के हिसाब से मात्रा को बढ़ा सकते हैं। जैसे 5 गिलास बनाने के लिए पांच चम्मच सौंफ और 10 हरी इलायची की जरूरत होगी। इसी तरह से चीनी और नमक की मात्रा भी गिलास और स्वाद के अनुसार बढ़ाई घटाई जा सकती है।
एक चम्मच सौंफ
दो छोटी हरी इलायची
काला नमक आधा चम्मच
पिसी हुई चीनी दो चम्मच
नींबू का रस चार चम्मच
ठंडा पानी एक चौथाई गिलास
आइस क्यूब्स
स्प्राइट या सोडा चिल्ड
सौंफ का शरबत बनाने की रेसिपी
- एक गिलास सौंफ का शरबत बनाने के लिए शेफ कुनाल कपूर ने सामग्री और रेसिपी दोनों शेयर की है।
- सबसे पहले एक चम्मच सौंफ और दो हरी इलायची को मिक्सी के जार में बारीक पीसकर पाउडर बना लें।
- साथ में आप चीनी को भी पीसकर पाउडर बना लें।
- मिक्सी के जार में इन सारी चीजों को मिलाकर पीसें ये ज्यादा आसान होगा।
- गिलास में पिसी सौंफ और इलायची का पाउडर और पाउडर शुगर लें।
- एक नींबू का रस डालें और काला नमक एक चौथाई चम्मच डाल दें।
- साथ में गिलास में ढेर सारे आइस क्यूब्स भी डाल दें।
- थोड़ा सा पानी डालकर सबको अच्छी तरह से मिक्स करें।
- फिर चिल्ड सोडा या स्प्राइट कोल्डड्रिंक डालकर मिक्स करें और ठंडा-ठंडा सर्व करें।
- ऐसी रिफ्रेशिंग ड्रिंक पीकर एनर्जेटिक फील करेंगे। वैसे अगर आप इसे हेल्दी तरीके से पीना चाहते हैं तो सोडा या स्प्राइट की बजाय केवल ठंडे पानी में ही तैयार करें। इस सौंफ के शरबत के ज्यादा फायदे आपको मिलेंगे।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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