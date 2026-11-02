बाजार वाली काजू कतली छोड़िए! सिर्फ 3 चीजों से बनाएं 1 किलो मिठाई, शेफ भरत की इंस्टेंट रेसिपी
दिवाली का त्योहार बिना मिठाई के अधूरा माना जाता है और बाजार वाली मिठाइयों का हाल हर कोई जानता है। ऐसे में क्यों ना आप काजू कतली घर पर बनाएं। काजू कतली बनाना सबसे आसान है और ये मिठाई हर कोई पसंद करता है।
दिवाली का त्योहार बिना मिठाई के अधूरा माना जाता है और बाजार वाली मिठाइयों का हाल हर कोई जानता है। ज्यादातर लोग त्योहार पर काजू कतली खाना और एक दूसरे को देना पसंद करते हैं। काजू कतली जल्दी खराब नहीं होती है और खाने में स्वादिष्ट भी लगती है। अगर आप भी काजू कतली पसंद करते हैं और त्योहार पर सभी को वही खिलाते हैं, तो इस बार मिठाई घर पर ही बना लें। दिवाली के लिए काजू कतली बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपको सही रेसिपी पता होनी चाहिए। शेफ भरत ने काजू कतली की आसान रेसिपी शेयर की है, जिसमें सिर्फ 3 चीजों की जरूरत होगी।
काजू कतली बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए
काजू – 500 ग्राम
चीनी – 250 ग्राम
पानी – 125 से 150 मिलीलीटर
चांदी का वर्क
काजू कतली बनाने की सरल रेसिपी
- सबसे पहले काजू को अच्छे से साफ कर लें। काजू आपको टुकड़ों वाले लेने हैं, जिसे आसानी से पिसा जा सके। अब काजू के ऊपर की खराब परत को चाकू से काटकर हटा दें। फिर इसे 2-3 बार हल्का चलाकर ग्राइंड करें। ग्राइंड एक बार में ज्यादा देर तक ना करें, वरना काजू का सारा तेल निकल जाएगा। जब काजू का फाइन पाउडर बन जाए, तब उसे निकालकर किसी अलग बर्तन में रख लीजिए।
- अब एक कड़ाही में चीनी और पानी डालकर गर्म करें। चीनी पूरी तरह घुलने दें। चाशनी को मीडियम आंच पर पकाएं। जब चाशनी में एक तार बनने लगे, तब समझ लीजिए कि आपकी चाशनी तैयार है।
- चाशनी तैयार होते ही उसमें काजू वाला पाउडर डाल दीजिए। ध्यान रखें कि पाउडर डालने के बाद लगातार चलाएं वरना गांठ पड़ जाएगी। काजू के साथ 1 चम्मच मिल्क पाउडर और 1 चम्मच देसी घी भी मिक्स करें। इन दोनों को मिक्स करने से फ्लेवर अच्छा मिलेगा और टेक्सचर भी। अब इस पेस्ट को अच्छे से मिलाकर फाइन आटे की तरह बना लें। अगर ज्यादा अच्छा ना हुआ हो, तो हल्का ठंडा होने पर हाथों से आटे की तरह गूंथकर परफेक्ट बनाएं।
- बटर पेपर लें और उसमें काजू कतली वाला पेस्ट रखें और बेलन से हल्का बेल लें। ऊपर से चांदी का वर्क लगाएं और कुछ देर सेट होने दें। अब चाकू से डायमंड शेप में काट लें। बस आपकी परफेक्ट काजू कतली बनकर तैयार हो जाएगी।
किचन टिप्स- अगर आप 1 किलो काजू कतली बनाने वाली हैं, तो आपको यही अनुपात लेना होगा। अगर आप कम या ज्यादा मिठाई बना रही हैं, तो उसे बढ़ा या घटा सकती हैं। इसके अलावा आप काजू कतली में स्वाद के लिए इलायची पाउडर या रोज वॉटर डाल सकती हैं। चीनी अपने स्वादानुसार डालें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
करियर का सफर
दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।
एजुकेशन
दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।
विशेषज्ञता
हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू