गाजर का आ गया सीजन! हलवाई स्टाइल में बनाएं हलवा, 5 लोगों के लिए जानें दूध-चीनी की सही मात्रा
शादी-बारात वाला गाजर का हलवा काफी स्वादिष्ट लगता है लेकिन घर पर वैसा नहीं बनता। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो हलवा बनाने की सही रेसिपी और रेशियो आज जान लीजिए।
सर्दियों के मौसम में खाने के कई ऑप्शन आ जाते हैं जैसे गाजर, मटर, गोभी। गाजर का हलवा अधिकतर लोगों को खाना पसंद होता है और ये हलवा घरों से लेकर शादी-बारात तक में खूब खाया जाता है। गाजर का हलवा बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस इसमें पड़ने वाली चीजों का सही अनुपात आपको पता होना चाहिए। फिर आप बाजार या हलवाई जैसा गाजर का हलवा आसानी से घर पर बना सकते हैं। अगर आप भी हलवा खाने के शौकीन हैं तो हम आपके लिए इसकी आसान रेसिपी लेकर आए हैं। शेफ भरत की बताई हुई गाजर के हलवे की रेसिपी के साथ उसका सही रेशियो भी जानेंगे।
5 लोगों के लिए गाजर के हलवे की सामग्री
लाल गाजर – 1 किलो
फुल क्रीम दूध – 750 मिलीलीटर
चीनी – 180 से 200 ग्राम
मावा/खोया – 150 ग्राम
देसी घी – 100 ग्राम
इलायची पाउडर – आधा छोटा चम्मच
काजू – 10 से 12
बादाम – 10 से 12
किशमिश – 1 बड़ा चम्मच
पिस्ता – सजाने के लिए
गाजर, दूध और चीनी का सही रेशियो जानिए
हलवाई स्टाइल गाजर का हलवा बनाने के लिए सामग्री का सही रेशियो सबसे ज्यादा मायने रखता है। 1 किलो गाजर के लिए 750 मिलीलीटर फुल क्रीम दूध लें। चीनी 180 से 200 ग्राम रखें। अगर गाजर ज्यादा मीठी है, तो चीनी कम कर सकते हैं या फिर अपने स्वाद के अनुसार। हलवे को रिच और दानेदार बनाने के लिए 150 ग्राम मावा डालें
गाजर का हलवा बनाने का आसान तरीका
गाजर को धोकर कद्दूकस करें
सबसे पहले गाजर को अच्छी तरह धोकर छील लें। अब मोटे कद्दूकस से सभी गाजरों को कद्दूकस कर लें। हलवाई जैसा टेक्सचर पाने के लिए गाजर को बहुत बारीक न काटें। गाजर बारीक होगी तो वह गल जाएगी और फिर हलवा अच्छा नहीं लगेगा।
दूध में गाजर को पकाएं
एक भारी तले वाली कड़ाही लें और उसमें कद्दूकस की हुई गाजर और दूध डाल दें। मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएं। बीच-बीच में चलाते रहें, ताकि दूध कड़ाही के तले में न लगे। जब दूध काफी हद तक सूख जाए और गाजर नरम हो जाए, तो समझ लें कि गाजर पक चुकी है।
चीनी और घी डालें
गाजर पकने के बाद इसमें चीनी डालें। चीनी डालने से हलवा थोड़ा पानी छोड़ेगा। इसे लगातार चलाते हुए पकाएं, जब तक नमी कम न हो जाए। इसके बाद देसी घी डालकर हलवे को अच्छी तरह भूनें। भूनना काफी जरूरी है, इसी से हलवे का सही फ्लेवर निकलता है। भूनने के दौरान गैस धीमी रखें वरना हलवा जल सकता है।
माव और ड्राई फ्रूट्स मिलाएं
अब मावे को हाथों से अच्छी तरह मसलकर हलवे में मिला दें। इसके साथ कटे हुए काजू, बादाम और किशमिश भी डालें। धीमी आंच पर 8-10 मिनट तक पकाएं, ताकि मावा अच्छी तरह मिल जाए और हलवे में हलवाई जैसा स्वाद आ जाए।
इलायची डालकर करें तैयार
आखिर में इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें। जब हलवा गाढ़ा हो जाए और घी हल्का-हल्का किनारों पर दिखाई देने लगे, तो गैस बंद कर दें। ऊपर से कटे हुए पिस्ता और बादाम डालकर सजाएं। बस आपका हलवा एकदम हलवाई जैसा बनकर तैयार हो जाएगा। इसे गर्मा-गरम सर्व करें और स्वाद का मजा लें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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