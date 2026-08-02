ना बेसन घोलना, ना तलना! चाय के साथ बनाएं अरबी के पत्तों के क्रिस्पी पकौड़े, रेसिपी है बेहद आसान
बरसात के मौसम में अरबी के पत्तों के पकौड़े नहीं खाए, तो कुछ भी नहीं खाया। पत्तों के पकौड़े क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं और इन्हें बनाने में ज्यादा झंझट भी नहीं होता। चलिए आपको आसान रेसिपी बताते हैं।
बरसात के सीजन में बाजार में अरबी के साथ उसके पत्ते भी खूब बिकते हैं, जिससे लोग पकौड़े और सब्जी बनाकर खाते हैं। अरबी के पत्ते सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं और साथ ही इसके पकौड़े काफी टेस्टी बनते हैं। अगर आप आलू-प्याज के पकौड़े खाकर बोर हो चुके हैं, तो अब अरबी के पत्तों के पकौड़े बनाकर खाइये। अरबी के पत्तों के पकौड़े बनाने में सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें बेसन का घोल नहीं बनाना पड़ेगा और ना ही इन्हें घंटों तक तलने का झंझट होता है। चटोरी चेतना ने रेसिपी शेयर की है, तो चलिए आपको इन पकौड़ों को बनाने का सिपंल तरीका बताते हैं।
पत्तों को कर लें साफ
- सबसे पहले बाजार से अरबी के पत्ते खरीद लें और ध्यान दें कि पत्ते ज्यादा कटे-फटे या फिर काले धब्बे वाले न हो। ऐसे पत्ते खराब होते हैं। अब इन्हें अच्छे से पानी से धोकर रख लीजिए। फिर पत्तों के बीच से चाकू से चीरा लगाते हुए दो भागों में बांट लीजिए और बीच वाली डंडी को काटकर अलग कर लें। ऐसे आप पहले पत्ते तैयार कर लें।
बेसन में क्या-क्या मिलाना है
- 4-5 चम्मच बेसन में 1 चम्मच अजवायन, 1 चम्मच हल्दी, नमक स्वादानुसार, 2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच अमचूर पाउडर, आधा नींबू का रस मिक्स कर लें। थोड़ा सा पानी डालकर लेप जैसा बनाएं लेकिन इसे ज्यादा सूखा-गाढ़ा या फिर पतला नहीं करना है।
पत्तों पर लगाएं बेसन का लेप
- अब आपको पत्तों के एक तरफ बेसन वाला लेप लगाकर उसे लपेट देना है। ऐसा करने से पत्ते के अंदर से बेसन का स्वाद आपको मिलेगा। कड़ाही में पानी खौला लें और ऊपर से जाली वाली थाली रख लें। अब बेसन में लिपटे हुए पत्तों को भाप के लिए इसके ऊपर रख दीजिए। 5-10 मिनट में भाप की गर्मी से सभी पत्ते पक जाएंगे। आप टूथपिक लगाकर इन्हें चेक भी कर सकते हैं। जब ये पक जाए तब इन्हें चाकू से काटकर गोल शेप में काट लीजिए।
तलने का तरीका क्या है
- अगर आप तेल के बिना वाले अरबी के पत्तों के पकौड़े खाना चाहते हैं, तो इन्हें एयर फ्रायर में तल लें। ट्रे में थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करें और कटे हुए पकौड़ों को रख दें। 15 मिनट के हिसाब से टाइमिंग सेट करें और पकने दें, फिर पलटकर दूसरी तरफ पका लें। इसके अलावा कड़ाही में तेल गर्म करें और उसमें डायरेक्ट आप पकौड़े तल सकते हैं। आपको जो भी तरीका सरल लगे, उसे अपना सकते हैं।
सर्व कैसे करें
- अरबी के पत्ते कई बार गले या मुंह में करछाते हैं यानी काटते हैं। ऐसे में आप इसे किसी खट्टे अचार या फिर सिरके से खाएं। वैसे तो आप इन पकौड़ों को हरी या लाल चटनी के साथ भी खा सकते हैं। चाय के साथ इन क्रिस्पी अरबी के पत्तों के पकौड़ों को खाने में बड़ा मजा आएगा।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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