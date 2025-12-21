पूरे परिवार को मिल जाएंगे आंवला खाने का फायदा, नोट करें न्यूट्रिशनिस्ट कोच रेयॉन की रेसिपी

बच्चे अक्सर आंवला खाने से बचते हैं। जबकि आंवला बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी के लिए बेहद जरूरी है। ये ना केवल इम्यूनिटी बढ़ाता है बल्कि इससे पाचन में भी सुधार होता है। वहीं सर्दी-खांसी, एनीमिया को दूर करने के साथ आंवला आंखों की रोशनी को भी ठीक रखने में मदद करता है। अगर आप बच्चों को आंवला खिलाने का हेल्दी तरीका खोज रहे हैं। जिससे वो आसानी से इसके न्यूट्रिशन को पा सके तो सेलिब्रेटी न्यूट्रिशन कोच रेयॉन फर्नांडो की ये आंवला रसम रेसिपी को नोट कर लें। इस रेसिपी की मदद से बच्चे क्या बड़ों की डाइट में भी आंवला शामिल करना आसान हो जाएगा। तो बस नोट कर लें आसान और झटपट बन जाने वाली रेसिपी। दरअसल, आंवले की कैंडी और लौंजी जैसी रेसिपी हेल्दी नहीं है। इसमे भले ही आंवले की गुडनेस हो लेकिन शुगर की ज्यादा मात्रा बड़ों से लेक बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल