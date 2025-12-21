Hindustan Hindi News
पूरे परिवार को मिल जाएंगे आंवला खाने का फायदा, नोट करें न्यूट्रिशनिस्ट कोच रेयॉन की रेसिपी

संक्षेप:

Amla Dal Recipe By Nutritionist Ryan: आंवला खाने से घर के बच्चों से लेकर बड़े भी भागते हैं। तो परेशान ना हो बस सेलिब्रेटी न्यूट्रिशनिस्ट की ये रसम दाल की रेसिपी को नोट कर लें। जिसकी मदद से पूरी फैमिली को आंवले के ढेर सारे न्यूट्रिशन मिल जाएंगे।

Dec 21, 2025 01:39 am ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
बच्चे अक्सर आंवला खाने से बचते हैं। जबकि आंवला बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी के लिए बेहद जरूरी है। ये ना केवल इम्यूनिटी बढ़ाता है बल्कि इससे पाचन में भी सुधार होता है। वहीं सर्दी-खांसी, एनीमिया को दूर करने के साथ आंवला आंखों की रोशनी को भी ठीक रखने में मदद करता है। अगर आप बच्चों को आंवला खिलाने का हेल्दी तरीका खोज रहे हैं। जिससे वो आसानी से इसके न्यूट्रिशन को पा सके तो सेलिब्रेटी न्यूट्रिशन कोच रेयॉन फर्नांडो की ये आंवला रसम रेसिपी को नोट कर लें। इस रेसिपी की मदद से बच्चे क्या बड़ों की डाइट में भी आंवला शामिल करना आसान हो जाएगा। तो बस नोट कर लें आसान और झटपट बन जाने वाली रेसिपी। दरअसल, आंवले की कैंडी और लौंजी जैसी रेसिपी हेल्दी नहीं है। इसमे भले ही आंवले की गुडनेस हो लेकिन शुगर की ज्यादा मात्रा बड़ों से लेक बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल

आंवला रसम दाल की सामग्री

4-5 आंवला

2-3 टमाटर

1-2 हरी मिर्च

नमक स्वादानुसार

हल्दी आधा चम्मच

राई

लाल मिर्च

कुक की हुई दाल

आंवला रसम दाल बनाने की रेसिपी

  • सबसे पहले सिंपल अरहर या तूर दाल को कुक करके रख लें।
  • अब किसी पैन में पानी डालें और उसमे अच्छी तरह से धोकर आंवला डाल दें।
  • उसके साथ ही टमाटर, हरी मिर्च, नमक और हल्दी पाउडर भी मिला दें।
  • पैन में इतना पानी डालें कि आंवला डूब जाए।
  • अब इसे दस से पंद्रह मिनट तक ढंककर पका लें। जब तक कि आंवला सॉफ्ट ना हो जाए।
  • एक बार आंवला सॉफ्ट हो जाए तो गैस की फ्लेम को बंद कर दें।
  • टमाटर के छिलके को निकाल दें और पोटैटो मैशर से मैश कर दें।
  • अब इस पानी, आंवला और टमाटर को दाल में डाल दें।
  • ऊपर से राई और लाल मिर्च का तड़का लगा दें।
  • बस तैयार है मजेदार सी चटपटी रसम दाल। इसे चावल के साथ सर्व करें और बच्चों-बड़ों सबको इसका स्वाद पसंद आएगा।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें
Recipe Corner Amla

