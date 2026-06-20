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इस फादर्स डे केक छोड़िए, पापा के लिए नो-फ्राई शाही टुकड़ा बनाएं, नोट कर लें रेसिपी

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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No Fry Shahi Tukda: फादर्स डे पर पापा को कोई मीठा सरप्राइज देना चाहते हैं? इस बार बाजार की मिठाई छोड़िए और घर पर बनाइए बिना तला शाही टुकड़ा। स्वाद इतना शानदार होगा कि हर कौर उनके चेहरे पर मुस्कान ले आएगा।

इस फादर्स डे केक छोड़िए, पापा के लिए नो-फ्राई शाही टुकड़ा बनाएं, नोट कर लें रेसिपी

बचपन में जब भी कोई खास दिन होता था, पापा चुपचाप हमारी पसंद की चीज लेकर घर आ जाते थे। कभी मिठाई, कभी खिलौना और कभी हमारी मनपसंद डिश। फादर्स डे ऐसा ही एक मौका है, जब उनकी मुस्कान की वजह बनने की बारी हमारी होती है। अगर इस बार आप बाजार से मिठाई खरीदने की बजाय अपने हाथों से कुछ खास बनाना चाहते हैं, तो शाही टुकड़ा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है।

आमतौर पर शाही टुकड़ा बनाने के लिए ब्रेड को तला जाता है लेकिन यहां हम बिना तले हुए वाली रेसिपी शेयर कर रहे हैं। इसका स्वाद इतना शानदार लगता है कि हर निवाला किसी शाही दावत जैसा महसूस होगा। आइए बनाते हैं एक ऐसी मिठाई, जिसमें मिठास के साथ ढेर सारा प्यार भी घुला हो।

फादर्स डे पर शाही टुकड़ा ही क्यों?

कुछ मिठाइयां सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि एहसासों के लिए भी बनाई जाती हैं। शाही टुकड़ा उन्हीं में से एक है। गाढ़े दूध में डूबी नरम ब्रेड, ऊपर से मेवों की सजावट और हर कौर में भरपूर मिठास... यह मिठाई किसी भी खास दिन को और खास बना सकती है और जब इसे आप अपने हाथों से बनाकर पापा को खिलाएंगे, तो इसकी मिठास कई गुना बढ़ जाएगी।

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बिना तले भी उतना ही स्वाद

अक्सर लोग सोचते हैं कि शाही टुकड़ा तभी अच्छा बनता है जब ब्रेड को खूब घी में तला जाए लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। इस रेसिपी में ब्रेड को सिर्फ सेंका जाता है। इससे मिठाई हल्की भी रहती है और खाने में भी बेहद स्वादिष्ट लगती है।

क्या-क्या चाहिए?

ब्रेड

दूध

चीनी

इलायची

केसर

बादाम

पिस्ता

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स्टेप 1

एक गहरे बर्तन में दूध डालें और धीमी आंच पर पकाना शुरू करें। धीरे-धीरे दूध गाढ़ा होने लगेगा और उसकी खुशबू पूरे घर में फैलने लगेगी। अब इसमें चीनी और इलायची डाल दें। अगर केसर उपलब्ध है, तो उसे भी मिला दें। कुछ ही देर में साधारण दूध एक शानदार मीठे मिश्रण में बदल जाएगा।

स्टेप 2

एक प्लेट में सिकी हुई ब्रेड रखें। अब उसके ऊपर धीरे-धीरे गाढ़ा दूध डालें। इतना डालें कि ब्रेड अच्छी तरह भीग जाए, लेकिन टूटे नहीं। ऊपर से कटे हुए बादाम और पिस्ता छिड़क दें।

स्टेप 3

कुछ देर बाद जब ब्रेड दूध को अच्छी तरह सोख लेती है, तब इसका स्वाद सबसे बेहतरीन लगता है। अगर आपको क्रिस्पी पसंद है तो तुरंत भी खा सकते हैं।

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इसे और भी खास कैसे बनाएं?

  1. ठंडा करके परोसें: कुछ देर फ्रिज में रखने के बाद इसका स्वाद और भी मजेदार लगता है।
  2. मेवे दिल खोलकर डालें: जितने ज्यादा मेवे, उतना शानदार स्वाद।
  3. परोसते समय थोड़ा केसर डालें: इससे मिठाई और आकर्षक दिखाई देती है।

खुश हो जाएंगे पापा!

महंगे उपहार कुछ समय के लिए खुशी देते हैं, लेकिन अपने हाथों से बनाई गई कोई चीज लंबे समय तक याद रहती है। जब पापा पहली बार इस शाही टुकड़े का स्वाद चखेंगे और जानेंगे कि इसे आपने उनके लिए बनाया है, तो शायद उनकी मुस्कान ही इस दिन का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाए।

Shubhangi Gupta

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शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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