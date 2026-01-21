बोरिंग सैंडविच से ब्रेक लें, जरूर ट्राई करें Chef Kriti की ये स्पेशल रेसिपी
मीठे-नमकीन स्वाद से भरपूर Caramelised Onion Sandwich ना सिर्फ झटपट बनती है, बल्कि यह एक हेल्दी और गॉरमेट स्नैक भी है। Chef Kriti Kaur Dhiman की यह रेसिपी घर पर कैफे-स्टाइल स्वाद देती है।
अगर आप रोजाना के बोरिंग सैंडविच से ऊब चुके हैं, तो Chef Kriti Kaur Dhiman की Caramelised Onion Sandwich रेसिपी एक परफेक्ट ट्विस्ट हो सकती है। यह रेसिपी दिखने में भले ही सिंपल है, लेकिन इसका स्वाद पूरी तरह कैफे-स्टाइल, कंफर्टिंग और रिच होता है। खास बात यह है कि इसमें किसी भारी सॉस या डीप फ्राई की जरूरत नहीं होती और बेहद स्वादिष्ट लगता है। यहां जानें इसे बनाने का एकदम आसान तरीका-
- Caramelised Onion यानी धीमी आंच पर पकाए गए प्याज, जो पकते-पकते हल्के भूरे रंग के हो जाते हैं और उनमें नेचुरल मिठास आ जाती है। शेफ कृति के अनुसार, सही स्वाद के लिए प्याज को जल्दी नहीं पकाना चाहिए। धीमी आंच पर धैर्य के साथ पकाए गए प्याज ही इस सैंडविच की जान होते हैं।
- इस सैंडविच को बनाने के लिए पतले कटे हुए प्याज को थोड़ा ऑलिव ऑयल या बटर में धीमी आंच पर भूनते हैं। बीच-बीच में नमक डालने से प्याज जल्दी सॉफ्ट होते हैं और उनका कैरामेलाइजेशन बेहतर होता है। लगभग 15–20 मिनट में प्याज सुनहरे और खुशबूदार हो जाते हैं।
- इसके बाद ब्रेड स्लाइस पर बटर लगाकर, एक लेयर में caramelised onion रखें। इसकी स्टफिंग में प्याज के साथ चीज, क्रीम चीज, चिली ऑयल और हरा धनिया ऐड कर सकते हैं, लेकिन Chef Kriti इसे ज्यादा ओवरलोड ना करने की सलाह देती हैं ताकि प्याज का असली स्वाद बना रहे। चाहें तो काली मिर्च और ड्राई हर्ब्स डालकर फ्लेवर और बढ़ाया जा सकता है।
- अब सैंडविच को पैन या सैंडविच ग्रिलर में हल्का सुनहरा होने तक सेकें। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट यह सैंडविच ब्रेकफास्ट, इवनिंग स्नैक या हल्की डिनर के लिए परफेक्ट है।
Caramelised Onion Sandwich उन लोगों के लिए खास है जो बिना ज्यादा मसाले और तामझाम के एक एलिगेंट, स्वादिष्ट और सैटिस्फाइंग डिश चाहते हैं। यह रेसिपी साबित करती है कि सही तकनीक और सिंपल इंग्रेडिएंट्स से भी कमाल का स्वाद पाया जा सकता है।
