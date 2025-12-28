कैफे स्टाइल क्रीमी हॉट चॉकलेट बनाने का तरीका सीख लें , शेफ ने किया शेयर

हॉट चॉकलेट के दीवाने हैं और शहर में सबसे बेस्ट हॉट चॉकलेट ड्रिंक की खोज करते रहते हैं। और, सोचते हैं कि कैफे जैसी हॉट चॉकलेट घर में नहीं बन सकती, तो इंस्टाग्राम के पेज देसी मील टाइम में शेफ ने व्लॉग में क्रीमी थिक हॉट चॉकलेट की रेसिपी शेयर की है। इस टेस्टी, हेल्दी और नो शुगर वाली हॉट चॉकलेट को खुद भी पी सकते हैं और बच्चों को भी पीने के लिए दे सकते हैं। जिसे घर में बड़ी आसानी से बनाकर पिया जा सकता है। और, एक बार इस तरह से हॉट चॉकलेट बनाकर पी लिया तो अगली बार से रेस्टोरेंट की चॉकलेट ड्रिंक पीना बंद कर देंगे। तो बस सर्दियों का मजा दोगुना करना है तो घर में हॉट चॉकलेट बनाने की ये रेसिपी नोट कर लें।