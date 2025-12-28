कैफे स्टाइल क्रीमी हॉट चॉकलेट बनाने का तरीका सीख लें , शेफ ने किया शेयर
Restaurant Style Hot Chocolate Recipe: क्रीमी थिक हॉट चॉकलेट के दीवाने हैं और ठंड में इसे पीना पसंद करते हैं। तो जरा इस हॉट चॉकलेट की रेसिपी को बनाकर देख लें। नो शुगर और फ्रेश मिल्क में बनी डेट्स की नेचुरल मिठास वाली हॉट चॉकलेट का टेस्ट लाजवाब लगेगा।
हॉट चॉकलेट के दीवाने हैं और शहर में सबसे बेस्ट हॉट चॉकलेट ड्रिंक की खोज करते रहते हैं। और, सोचते हैं कि कैफे जैसी हॉट चॉकलेट घर में नहीं बन सकती, तो इंस्टाग्राम के पेज देसी मील टाइम में शेफ ने व्लॉग में क्रीमी थिक हॉट चॉकलेट की रेसिपी शेयर की है। इस टेस्टी, हेल्दी और नो शुगर वाली हॉट चॉकलेट को खुद भी पी सकते हैं और बच्चों को भी पीने के लिए दे सकते हैं। जिसे घर में बड़ी आसानी से बनाकर पिया जा सकता है। और, एक बार इस तरह से हॉट चॉकलेट बनाकर पी लिया तो अगली बार से रेस्टोरेंट की चॉकलेट ड्रिंक पीना बंद कर देंगे। तो बस सर्दियों का मजा दोगुना करना है तो घर में हॉट चॉकलेट बनाने की ये रेसिपी नोट कर लें।
हॉट चॉकलेट ड्रिंक बनाने की सामग्री
एक चम्मच बेसन
एक चम्मच घी
एक क्यूब सॉल्टेड बटर
एक कप फुल फैट मिल्क
4 पीस खजूर
दो चम्मच ओट्स
कोको पाउडर एक चम्मच
डॉर्क चॉकलेट दो चम्मच
गार्निशिंग के लिए मार्शमैलो, व्हिप्ड क्रीम और पिस्ता
हॉट चॉकलेट ड्रिंक बनाने की रेसिपी
- सबसे पहले पैन में एक चम्मच तेल और एक छोटा क्यूब सॉल्टेड बटर डालें।
- इसमे एक चम्मच बेसन डालकर अच्छी तरह से भून लें। ध्यान रहे कि बेसन का कलर बहुत ज्यादा चेंज ना हो।
- दूसरे पैन में दूध डालकर उबालें और उसमे 4 पीस खजूर को बीज निकालकर डाल दें। साथ ही ओट्स को भी डाल दें। जब दोनों चीज मिलाकर अच्छी तरह से उबाल आ जाए तो हल्का ठंडा कर लें।
- मिक्सर जार में भुना बेसन, खजूर और ओट्स वाला दूध डालकर उसमे कोको पाउडर डालें।
- साथ ही दो चम्मच चोको चिप्स डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें।
- स्वाद और टेक्सचर को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा दूध और डालकर ब्लेंड करें।
- फिर पैन में डालकर गर्म करें और ऊपर से मार्शमैलो और बारीक कटे पिस्ता सजाकर गर्मागर्म सर्व करें।
Aparajita
