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3 ब्रेड और 2 गिलास दूध से बनाएं बाजार जैसी वनीला आइसक्रीम, मुंह में घुल जाएगी! रेसिपी

Mar 31, 2026 08:15 am ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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अगर आपके पास ब्रेड और दूध रखा हुआ है तो उससे भी बहुत ही टेस्टी और क्रीमी सी आइसक्रीम बनकर रेडी हो जाती है। तो बस फिर क्या इस समर्स बच्चे हो या बड़े, ब्रेड और दूध आइसक्रीम वाली सभी एंजॉय करने वाले हैं। चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी जान लेते हैं-

3 ब्रेड और 2 गिलास दूध से बनाएं बाजार जैसी वनीला आइसक्रीम, मुंह में घुल जाएगी! रेसिपी

गर्मियों का मौसम आते ही ठंडी-ठंडी आइसक्रीम की क्रेविंग हर किसी को होने लगती है। बच्चे तो लगभग रोज ही आइसक्रीम खाने की जिद करते हैं। अब ये बाजार वाली आइसक्रीम ना सिर्फ महंगी होती है, बल्कि इसमें मौजूद इंग्रीडिएंट्स का भी पता नहीं रहता। ऐसे में क्यों ना घर पर ही पूरी फैमिली के लिए आइसक्रीम बना ली जाए? जी नहीं, ये बिल्कुल भी झंझट वाला काम नहीं है और ना ही आपको बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत है। अगर आपके पास ब्रेड और दूध रखा हुआ है तो उससे भी बहुत ही टेस्टी और क्रीमी सी आइसक्रीम बनकर रेडी हो जाती है। तो बस फिर क्या इस समर्स बच्चे हो या बड़े, ब्रेड और दूध वाली आइसक्रीम सभी एंजॉय करने वाले हैं। चलिए पहले फटाफट से इसकी रेसिपी जान लेते हैं।

इन सामग्रियों से बनाएं टेस्टी और क्रीमी आइसक्रीम

कम चीजों से घर पर ही टेस्टी और क्रीमी आइसक्रीम बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं - वाइट ब्रेड (3), फुल क्रीम दूध (2 गिलास), चीनी (लगभग आधा कप या स्वादानुसार), फ्रेश क्रीम या मलाई (1 कप), वनीला एसेंस (आधा चम्मच)।

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ब्रेड और दूध से बनाएं मलाईदार आइसक्रीम

ब्रेड और दूध से काफी टेस्टी और मलाईदार सी आइसक्रीम बनती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में दूध गर्म होने के लिए चढ़ा दें। दूध जैसे ही गर्म हो इसमें ब्रेड डालें और साथ ही स्वादानुसार चीनी भी मिलाएं। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करें और गाढ़ा होने तक पकने दें। जैसे ही ब्रेड दूध में अच्छे से घुल जाएं और मिक्सचर गाढ़ा हो जाए, गैस बंद कर दें और इसे ठंडा होने दें।

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ठंडा होने के बाद ब्रेड और दूध वाले मिक्सचर को मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पीस लें, ताकि एक पतला सा स्मूद बैटर बनकर तैयार हो जाए। इसे और भी ज्यादा क्रीमी बनाने के लिए आप मार्केट वाली फ्रेश क्रीम एड कर सकते हैं या घर की जमी हुई फ्रेश मलाई भी मिला सकते हैं। इससे बहुत ही टेस्टी और मलाईदार आइसक्रीम बनकर तैयार होती है।

अब बारी है आइसक्रीम में फ्लेवर एड करने की। इसके लिए थोड़ा सा वनीला एसेंस इस घोल में एड कर दें। सभी चीजों को दोबारा अच्छे से मिक्स करें, चाहें तो एक बार मिक्सी में घुमा भी सकते हैं। अब इस मिक्सचर को किसी डब्बे में भरकर फ्रीजर में जमने के लिए रख दें। लगभग रातभर के लिए इसे जमने को छोड़ दें। अगले दिन बहुत ही क्रीमी, मुंह में घुलने वाली, घर की चीजों से बनी वनीला आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाएगी, जिसके आगे मार्केट वाली आइसक्रीम भी फेल है।

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Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

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