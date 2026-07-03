डिनर में बनाएं आलू नान! चिकन हो या पनीर, सबके साथ लगेगा टेस्टी
Aloo Naan Roti Recipe: रोजमर्रा के बोरिंग खाने को रेस्टोरेंट जैसा टेस्टी और स्पेशल बनाना है तो वहीं प्लेन पराठा या रोटी की बजाय ये आलू नान की रेसिपी ट्राई करें। बनाने का प्रोसेस नान रोटी जैसा ही है बेहद आसान।
डिनर में कुछ स्पेशल बनाने की जिद तो हर घर में होती है। लेडीज कुछ ना कुछ बनाती भी हैं लेकिन साथ में वहीं रोज वाली रोटी या पराठे देखकर हर किसी को खाना बोरिंग लगता है। इस बोरिंग खाने को रेस्टोरेंट जैसा टेस्टी और लजीज बना सकता है ये आलू नान। जिसे बनाना बहुत आसान है और ये हर तरह की सब्जी, रायता और सलाद के साथ फिट भी बैठता है। तो बस नोट कर लें बिल्कुल आसानी से बन जाने वाले आलू नान की रेसिपी। प्लने नान रोटी तो कई बार बनाई होगी लेकिन इस बार थोड़ा सा टेस्ट को बढ़ाएं और ये आलू नान ट्राई करें। इसका टेस्ट किसी रेस्टोरेंट वाले नान के जैसा ही होगा और बनाने में भी आसान रहेगा।
आलू नान बनाने की सामग्री
आधा कप दही
ईनो
एक चम्मच नमक
एक चम्मच चीनी
एक चम्मच तेल
एक कप मैदा
एक उबला आलू
बारीक कटी हरी धनिया
बारीक कटा प्याज
चिली फ्लैक्स एक चम्मच
आलू नान बनाने की रेसिपी
- सबसे पहले दही को किसी आटा गूंथने वाली परात में लें।
- उसमे आधा कप दही डालकर ऊपर से इनो डाल दें। डालने के साथ ही इनो को दही में मिक्स कर दें। इससे ईनो रिएक्ट करेगा और दही में बुलबुले आने स्टार्ट हो जाएगे।
- अब इसमे एक चम्मच तेल डाल दें। साथ ही चम्मच भरकर चीनी और नमक भी डाल दें।
- सारी चीजों को मिक्स करें और फिर एक कप मैदा डाल दें।
- मैदा डालने के साथ ही उबला आलू लें।
- ध्यान रहे कि आलू ठंडा ही हो। इसे मैदे में कद्दूकस कर लें।
- फिर हाथों की मदद से अच्छी तरह से गूंथ लें। जरूरत के मुताबिक पानी डालकर सॉफ्ट सा आटा लगा लें।
- आधे घंटे के लिए सेट होने को ढंककर छोड़ दें।
- आधे घंटे बाद आटे की लोई बना लें।
- इसे बेलें और ऊपर से थोड़ी सी कलौंजी और हरा धनिया का पत्ता लगाएं।
- तवे पर डालने से पहले नमक वाले पानी को रोटी के एक साइड लगाएं और बिल्कुल गर्म तवे पर पानी वाला साइड डाल दें।
- पानी की मदद से रोटी तवे पर चिपकी रहेगी और आराम से पकेगी।
- रोटी का ऊपर वाला साइट फूलने लगे और उसमे बबल दिखने लगे तो इसका मतलब है कि रोटी अंदर से पक गई है। बस तवे को उल्टा करें और हल्का सा आंच दिखाएं।
- गर्मागर्म आलू नान तैयार है।
- इस टेस्टी नान को पनीर की सब्जी या चिकन, एग करी सबके साथ खाया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।