ना मैदा, ना सूजी! सिर्फ 1 कप पोहा से बनाएं ये हेल्दी नाश्ता, बच्चों को भी पसंद आएगा स्वाद
रोज वही सेम नाश्ता खा कर बोर हो गए हैं, तो ये रेसिपी ट्राई करना बनता है। पोहा से बना ये नाश्ता सब्जियों से भरपूर है और खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। सुबह कम टाइम में कुछ हेल्दी और टेस्टी बनाना है, तो ये रेसिपी परफेक्ट रहेगी।
रोज-रोज सुबह के नाश्ते में क्या बनाया जाए, अक्सर समझ ही नहीं आता। वैसे भी सुबह इतनी जल्दी रहती है कि फटाफट से बनने वाली रेसिपी ही ट्राई की जा सकती है। साथ ही घरवालों की सेहत का ध्यान भी रखना होता है। ऐसे में पोहा से बना ये नाश्ता बिल्कुल परफेक्ट है। जल्दी बन जाता है और सब्जियों से भरपूर होने के कारण काफी हेल्दी भी होता है। बच्चे अक्सर खाने-पीने में नखरे करते हैं, लेकिन ये नाश्ता इतना ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है कि वो चट कर जाएंगे। आप उन्हें टिफिन में भी ये नाश्ता बनाकर दे सकते हैं। इस नाश्ते की एक खासियत ये भी है कि इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती। बस पोहा, कुछ सब्जियां और चावल के आटे से ये बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं कैसे बनाएं ये हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट।
पोहा से हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनाने के लिए सामग्री
रोज-रोज सेम नाश्ता खा कर बोर हो गए हैं, तो पोहे का ये टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनाकर जरूर ट्राई करें। इसे बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं-
उबले हुए आलू (3), पोहा (1 कप), चावल का आटा (1 कप), बारीक कटी हुई गाजर (आधा कप), शिमला मिर्च (आधा कप), टमाटर (आधा कप), हरी मिर्च (2-3), नमक (स्वादानुसार), थोड़ा सा धनिया पत्ता, ईनो (आधा पैकेट), तेल और राई के दाने।
ब्रेकफास्ट में पोहा से बनाएं ये टेस्टी डिश
स्टेप 1- नाश्ते का बैटर बनाकर तैयार करें
सबसे पहले नाश्ते का बैटर बनाकर तैयार करें। इसके लिए एक मिक्सर में उबले हुए आलू, पोहा और चावल का आटा मिलाएं। चावल का आटा और पोहा आपको बराबर मात्रा में लेने हैं। इसके बाद थोड़ा सा पानी डालें और एक मीडियम कंसिस्टेंसी का बैटर बनाकर तैयार कर लें।
स्टेप 2- बैटर में मिलाएं अपनी मनसपसंद सब्जियां
अब बैटर को एक बाउल में डालें। इसमें अपनी मनपसंद सब्जियां एड करें। आप गाजर, शिमला मिर्च, टमाटर और हरी मिर्च को बारीक काटकर बैटर में एड कर सकते हैं। साथ में स्वादानुसार नमक और थोड़ा सा ताजा धनिया पत्ता एड करें और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें।
स्टेप 3- ईनो या बेकिंग सोडा मिलाएं
सब्जियां मिलाने के बाद बैटर में थोड़ा सा ईनो एड करें। साथ में हल्का सा पानी डालें और बैटर को अच्छे से मिक्स कर लें। बैटर की कंसिस्टेंसी मीडियम होनी चाहिए। आप उस हिसाब से पानी की मात्रा कम-ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपके पास ईनो नहीं है तो थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी एड कर सकते हैं।
स्टेप 4- थोड़े से तेल में सेंक कर तैयार करें
अब एक छोटे पैन में थोड़ा सा ऑयल या घी डालें। इसमें थोड़े से राई के दाने डालकर चटका लें, फिर नाश्ते का बैटर डालें। जब ये एक साइड से गोल्डन होने लगे तो दूसरी साइड पलट दें। थोड़ा सा तेल या घी लगाएं, ताकि नाश्ता दोनों तरफ से क्रिस्पी और टेस्टी बने।
सर्विंग टिप- गरमा-गरम नाश्ते को हरी चटनी और टोमैटो केचअप के साथ सर्व कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
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अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
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अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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