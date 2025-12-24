Hindustan Hindi News
सर्दियों में कढ़ी बना रही हैं तो ये 4 तरह की पकौड़ी डालें, डबल हो जाएगा स्वाद!

संक्षेप:

कढ़ी का स्वाद नेक्स्ट लेवल ले कर जाना है, तो पकौड़ी के साथ एक्सपेरिमेंट करना बनता है। आप और भी अलग-अलग तरह की पकौड़ी बना सकती हैं, जो कढ़ी में काफी टेस्टी लगती हैं।

Dec 24, 2025 12:37 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
सर्दियों का मौसम है और इन दिनों गरमा-गरम कढ़ी खाने को मिल जाए, तो मजा आ जाता है। वैसे इस बात से तो आप भी सहमत होंगे कि कढ़ी में असली स्वाद तो पकौड़ों का होता है। ये सॉफ्ट-स्पंजी पकौड़े कढ़ी को सोख लेते हैं, जिस वजह से स्वाद और भी बढ़ जाता है। आमतौर पर आपने कढ़ी के लिए बेसन, नमक, हल्दी और अजवाइन वाले पकौड़े बनाए होंगे, ये सिंपल पकौड़े भी काफी अच्छे लगते हैं। लेकिन कढ़ी का स्वाद नेक्स्ट लेवल ले कर जाना है, तो पकौड़ी के साथ एक्सपेरिमेंट करना बनता है। आप और भी अलग-अलग तरह की पकौड़ी बना सकती हैं, जो कढ़ी में काफी टेस्टी लगती हैं। तो चलिए फटाफट से पकौड़ियां बनाने का तरीका जान लेते हैं।

प्याज वाली ये पकौड़ी जरूर ट्राई करें

सिंपल बेसन वाली पकौड़ी की जगह आप प्याज वाली पकौड़ी कढ़ी में डाल सकती हैं। पंजाबी कढ़ी में अक्सर ऐसे ही पकौड़े डाले जाते हैं। इन्हें बनाने के लिए प्याज को लंबा-लंबा काट लें। फिर इसमें कटी हुई हरी मिर्च, अजवाइन, सौंफ, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और गर्म मसाला मिलाएं। अब बेसन डालें और थोड़ा सा पानी मिलाकर एक घोल बना लें। इससे पकौड़े बनाकर तैयार करें। जब कढ़ी पका लें, तो उसमें ये पकौड़े एड करें, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं।

कढ़ी के लिए पालक के पकौड़े बनाएं

पालक पकौड़े वाली कढ़ी सर्दियों की खास है। सिंपल पकौड़े की जगह पालक के पकौड़े डालकर कढ़ी बनाएं, घरवाले उंगलियां चाट-चाटकर खाएंगे। इसके लिए सबसे पहले पालक को काट लें, चाहें तो थोड़ी से मेथी के पत्ते भी मिला सकती हैं। अब इसमें कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, जीरा पाउडर, अजवाइन और चुटकी भर बेकिंग पाउडर एड करें। बेसन डालें और जरा से पानी के साथ घोल बनाकर तैयार कर लें। इन्हें तेल में तलकर टेस्टी से पकौड़े बना लें।

बथुआ की पकौड़ी वाली कढ़ी

सर्दियों के मौसम में बथुआ भी खूब आता है। तो कढ़ी के लिए क्यों ना इसकी पकौड़ी बनाकर तैयार करें। इसके लिए बेसन में लहसुन-अदरक का पेस्ट, जीरा, धनिया पत्ता, प्याज, लाल मिर्च पाउडर, नमक, अजवाइन डालें। अब बारीक कटा हुआ बथुआ एड करें और थोड़ा सा पानी डालकर एक घोल तैयार कर लें। इससे पकौड़ी बनाएं और कढ़ी में डालकर खाएं। मजा दोगुना हो जाएगा।

राजस्थानी मेथी पकौड़ा वाली कढ़ी

सर्दियों में आप राजस्थानी मेथी कढ़ी की तरह मेथी के पत्तों से पकौड़े बना सकती हैं। इसके लिए कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई मेथी, हरी मिर्च, कुटा हुआ साबुत धनिया, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक, बेसन और थोड़ा सा पानी डालकर घोल बना लें। इसकी पकौड़ी बनाकर तेल में तल लें और कढ़ी में डालकर एंजॉय करें।

(Images Credit: Pinterest)

