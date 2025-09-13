बिहारी स्टाइल में बनाएं चटपटी बोड़ा की चटनी, उंगलियां चाटते रह जाएंगे लोग bihari style boda or lobia ki chutney recipe, रेसिपी - Hindustan
बिहारी स्टाइल में बनाएं चटपटी बोड़ा की चटनी, उंगलियां चाटते रह जाएंगे लोग

Bihari Chutney Recipe: बोड़ा या लोबिया की सब्जी तो बहुत बार खाई होगी। लेकिन बच्चे अगर इस सब्जी को खाने में आनाकानी करते हैं। तो बनाकर तैयार कर लें बिहारी स्टाइल बोड़ा की चटनी। जिसका चटपटा स्वाद बच्चे-बड़े सबको पसंद आएगा।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानSat, 13 Sep 2025 02:26 PM
बिहार में बोड़ा की चटनी बड़े चाव से खाई जाती है। बोड़ा को लोबिया और बोड़ी जैसे नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पर इस लोबिया की सब्जी बनाकर तैयार की जाती है। जो कि काफी फायदेमंद होती है। लोबिया में कई तरह के विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। लेकिन हर बार एक जैसी सब्जी खाकर बोर हो चुके हैं तो इस बार बिहारी स्टाइल में बोड़ा की चटनी बनाकर जरूर खाएं। इसका चटपटा स्वाद खाने के साथ भूख भी बढ़ा देगा। तो नोट कर लें बोड़ा की चटनी बनाने की सामग्री और रेसिपी।

बोड़ा की चटनी बनाने की सामग्री

सौ ग्राम हरा ताजा बोड़ा

एक छोटा आकार का प्याज

आठ से दस कली लहसुन

दो से तीन हरी मिर्च

हरी धनिया तीन से चार पेड़

नमक स्वादानुसार

नींबू का रस

तड़के के लिए राई

सरसों का तेल

बोड़ा की चटनी बनाने की रेसिपी

  • सबसे पहले बोड़ा को अच्छी तरह से धोकर काट लें।
  • अब पैन में सरसों का तेल डालकर गर्म करेंगे और तेल के गर्म होते ही प्याज डाल दें।
  • प्याज के साथ ही लहसुन और बोड़ा डालेंगे।
  • दो मिनट तक भूनने के बाद हरी मिर्च अपने स्वाद के अनुसार दो से तीन डाल दें।
  • इन सारी चीजों को अच्छी तरह से भून लें। जिससे बोड़ा से सोंधी महक आने लगे।
  • साथ में हरी धनिया के पत्ते डंठल समेत डाल दें।
  • जब ये सारी चीजें अच्छी तरह से भुन जाए तो गैस की फ्लेम को बंद कर दें।
  • हल्का सा ठंडा हो जाने और साथ ही नमक भी स्वादानुसार डाल दें।
  • अब ठंडे हो चुके चटनी के सामान को मिक्सी में डालकर अच्छी तरह से पीस लें।
  • अगर पीसने में दिक्कत हो रही तो नींबू का रस साथ में निचोड़ दें।
  • पानी ना डालें और चटनी पीस लें।
  • ऊपर से राई का तड़का लगाएं और बनकर तैयार है मजेदार चटनी।

