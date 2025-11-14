लिट्टी हो या दाल-चावल, खाने में बेहद टेस्टी लगता है बिहार स्टाइल बैंगन का भर्ता, नोट करें रेसिपी

Bihar Style Baingan Chokha Recipe : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की जनता को एनडीए की ऐतिहासिक सफलता के लिए हृदय से धन्यवाद किया है। अगर आप भी इस खुशी को परिवार के साथ बांटने के लिए घर पर कोई टेस्टी बिहारी डिश बनाना चाहते हैं तो ट्राई करें बिहार स्टाइल बैंगन का भर्ता। यह बैंगन भर्ता रेसिपी स्‍मोकी फ्लेवर के साथ सरसों के तेल की खुशबू लिए होता है। जो इस डिश को और ज्यादा खास बना देती है। आप इस बैंगन के भर्ते की रेसिपी को लिट्टी, रोटी या दाल-चावल के साथ साइड डिश की तरह सर्व कर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाया जाता है टेस्टी बिहार स्टाइल बैंगन का भर्ता।

बिहार स्टाइल बैंगन का भर्ता बनाने का तरीका

बिहार स्टाइल बैंगन का भर्ता बनाने के लिए सबसे पहले बैंगन और टमाटर को अच्‍छी तरह धोकर रख दें। अब बैंगन में छोटे-छोटे चीरे लगाकर उसमें लहसुन की कलियां अंदर डालते हुए लहसुन को बैंगन के साथ ही भुनने के लिए रख दें। ऐसा करने से भर्ता एक अलग खास खुशबू और स्‍वाद देगा। बैंगन भूनने के लिए आप उन्हें या तो सीधा गैस की आंच पर या फिर चूल्हे पर तब तक भूनें जब तक उनकी बाहरी परत काली और अंदर से गूदा नरम न हो जाए। इसके बाद भुने हुए बैंगन और टमाटर को थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दें। जब बैंगन और टमाटर ठंडे हो जाएं तो इनकी जली हुई परत को छीलकर गूदा अलग कर लें। आप चाहे तो इसमें आलू मैश करके भी मिला सकते हैं। अब एक बर्तन में बैंगन, टमाटर का गूदा, बारीक कटी प्याज, हरी मिर्च, अदरक, थोड़ा सा कटा हुआ लहसुन और कच्चा सरसों का तेल डालें। भर्ता में यूज होने वाला सरसों का तेल ही इसको असली बिहारी स्‍वाद देता है। सभी चीजों को एक साथ अच्‍छी तरह मिलाएं। ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया मिलाकर आखिर में 2 चम्‍मच देसी घी डाल दें। आपका टेस्टी बिहारी स्टाइल बैंगन भर्ता बनकर तैयार है। आप इसे रोटी-दाल-चावल या लिट्टी के साथ सर्व कर सकते हैं। यह हर डिश का स्वाद बढ़ा सकता है।