भंडारे वाली कद्दू की सब्जी पसंद है? सीखें बिना लहसुन-प्याज वाली हलवाइयों की रेसिपी!

भंडारे वाली कद्दू की सब्जी और गरम-गरम पूड़ी का अलग ही मजा है। घर वाली सब्जी तो मसाले डालकर भी इतनी टेस्टी नहीं बन पाती, जितनी ये बिना लहसुन-प्याज वाली सब्जी लगती है। तो चलिए आज जानते हैं कि हलवाई ये खट्टी-मीठी सब्जी बनाते कैसे हैं।

Jan 30, 2026 10:42 am ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
कितने भी महंगे ढाबे या रेस्टोरेंट का खाना खा लो, पर जो बात भंडारे वाले खाने में है वो किसी में नहीं। भंडारे की आलू-पूड़ी हो या खट्टी-मीठी कद्दू की सब्जी। बिना लहसुन-प्याज और ज्यादा मसालों के ये इतनी टेस्टी बनती हैं कि बार-बार खाने का मन करता है। खासतौर से भंडारे वाली कद्दू की सब्जी और साथ में गरम-गरम पूड़ी का अलग ही मजा है। घर वाली कद्दू की सब्जी तो मसाले डालकर भी इतनी टेस्टी नहीं बन पाती, जितनी ये बिना लहसुन-प्याज और मसाले वाली सब्जी लगती है। तो चलिए आज जानते हैं कि हलवाई ये खट्टी-मीठी सब्जी बनाते कैसे हैं। कुछ टिप्स जान लेंगी तो घर पर ही पूड़ी के साथ भंडारे वाली सब्जी एंजॉय कर पाएंगी। चलिए फटाफट रेसिपी जान लेते हैं।

भंडारे वाली कद्दू की सब्जी बनाने के लिए सामग्री

भंडारे वाली खट्टी मीठी कद्दू की सब्जी बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं- कद्दू (800 ग्राम), सरसों का तेल (3 बड़े चम्मच), 2 चम्मच पंचफोरन मसाले (राई, जीरा, सौंफ, मेथी दाना, कलौंजी को बराबर मात्रा में मिलाकर तैयार किया जाता है), साबुत धनिया (1 चम्मच), तेज पत्ता (2), सूखी लाल मिर्च (2), हींग, अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, चिली फ्लेक्स (कुटी हुई लाल मिर्च), धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काला नमक (1 चम्मच), गुड़ का पाउडर (1 चम्मच), अमचूर पाउडर (1 चम्मच), गरम मसाला, धनिया पत्ता, कसूरी मेथी, हरी मिर्च।

ऐसे बनाएं हलवाइयों जैसी कद्दू की सब्जी

हलवाइयों जैसी सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले कद्दू को छिलके सहित काट लें। अब कड़ाही में सरसों का तेल गर्म करें, इसमें पंचफोरन मसाले, साबुत धनिया के बीज, तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च, चुटकी भर हींग और कुटा हुआ अदरक हरी मिर्च का पेस्ट डालकर तड़का लें। इसके बाद कटा हुआ कद्दू मिलाएं और लगभग 5 मिनट के लिए फ्राई कर लें। इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक मिलाकर दोबारा लगभग 5 मिनट के लिए भून लें।

कद्दू में सौंधी-सौंधी खुशबू आने लगे तो इसमें चिली फ्लेक्स (मोटी कुटी लाल मिर्च), धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और काला नमक मिलाएं। अच्छे से मिक्स करें फिर एक कप गर्म पानी एड करें। धीमी आंच पर 3-4 मिनट पका लें। अब खट्टे-मीठे फ्लेवर के लिए अमचूर पाउडर, गुड़ का पाउडर, गरम मसाला, कसूरी मेथी मिक्स करें। ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया और चीरा लगा हुई हरी मिर्च डालकर गार्निश करें। एकदम भंडारे जैसी खट्टी मीठी और चटपटी सी कद्दू की सब्जी बनकर तैयार है।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
