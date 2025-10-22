प्रोटीन डाइट पर है भाई तो उसे खिलाएं कम तेल वाले ये ब्रेड रोल्स, भाई दूज के लिए नोट कर लें टेस्टी रेसिपी

भाई दूज का त्योहार भाई-बहन के प्रेम का त्योहार है। इस दिन भाई बहन के घर जाता है और बहन उसे अपने हाथों से बने पकवान खिलाने के साथ ही उसे टीका करती है और लंबी उम्र की कामना करती है। भाई के लिए टेस्टी और हेल्दी डिशेज बनाना चाहती हैं तो इस प्रोटीन रिच ब्रेड रोल्स की रेसिपी को जरूर नोट कर लें। ये रेसिपी उन ब्रदर के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं जो प्रोटीन डाइट पर है और केवल हेल्दी खाना पसंद करते हैं। त्योहार के मौके पर भाई की प्रोटीन डाइट की रिक्वायरमेंट पूरी करें। तो बस नोट कर लें इस आसान सी प्रोटीन रिच ब्रेड रोल्स की रेसिपी।