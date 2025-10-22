प्रोटीन डाइट पर है भाई तो उसे खिलाएं कम तेल वाले ये ब्रेड रोल्स, भाई दूज के लिए नोट कर लें टेस्टी रेसिपी
संक्षेप: Protein rich bread rolls recipe fir bhai dooj: भाई दूज फिटनेस को लेकर अलर्ट है और प्रोटीन रिच डाइट ले रहा। तो भाई दूज के मौके पर उसके लिए बनाएं ये कम तेल में बना हुआ प्रोटीन रिच रोल्स, नोट कर लें इस आसान सी रेसिपी को बनाने का तरीका।
भाई दूज का त्योहार भाई-बहन के प्रेम का त्योहार है। इस दिन भाई बहन के घर जाता है और बहन उसे अपने हाथों से बने पकवान खिलाने के साथ ही उसे टीका करती है और लंबी उम्र की कामना करती है। भाई के लिए टेस्टी और हेल्दी डिशेज बनाना चाहती हैं तो इस प्रोटीन रिच ब्रेड रोल्स की रेसिपी को जरूर नोट कर लें। ये रेसिपी उन ब्रदर के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं जो प्रोटीन डाइट पर है और केवल हेल्दी खाना पसंद करते हैं। त्योहार के मौके पर भाई की प्रोटीन डाइट की रिक्वायरमेंट पूरी करें। तो बस नोट कर लें इस आसान सी प्रोटीन रिच ब्रेड रोल्स की रेसिपी।
प्रोटीन रिच ब्रेड रोल्स बनाने की सामग्री
एक कप सोया चंक्स
एक कप ग्रेटेड पनीर
एक बारीक कटा प्याज
एक फाइन चॉप गाजर
धनिया के पत्ते
अदरक
लहसुन एक से दो
नमक स्वादानुसार
चाट मसाला
गरम मसाला
लाल मिर्च पाउडर
मल्टीग्रेन ब्रेड
प्रोटीन रिच ब्रेड रोल्स बनाने की रेसिपी
- सबसे पहले सोया चंक्स को पानी से धोकर गर्म पानी में भिगो दें। जिससे कि ये पककर सॉफ्ट हो जाएं।
- अब इन्हें पानी से बाहर निकालें, निचोड़ें और बारीक टुकड़ों में चॉप कर लें।
- इन चॉप सोया चंक्स में पनीर को ग्रेट कर के मिला लें।
- साथ ही में बारीक कटा गाजर, प्याज मिलाएं।
- साथ ही अदरक-लहसुन का पेस्ट मिलाएं और धनिया की पत्तियों को बारीक काटकर डाल दें।
- अब नमक स्वादानुसार डालने के साथ ही इसमे चाट मसाला, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें।
- मल्टीग्रेनब्रेड को पानी में भिगोकर निचोड़ें और तैयार स्टफिंग को भरकर राउंड या ओवल शेप दें।
- एयरफ्रायर या ओवन में फ्राई करें। फ्राई करने से पहले ऊपर की तरफ तेल की एक कोटिंग कर दें। जिससे ये क्रिस्पी और अंदर तक पक सकें।
- या फिर तवे पर तेल डालकर गर्म करें और इन रोल्स को रखकर दो मिनट के लिए ढंक दें। जिससे ये अच्छी तरह से अंदर तक पककर क्रिस्पी हो जाएं।
लेखक के बारे मेंAparajita
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।