भगवान जगन्नाथ को भोग लगाने के लिए बनाएं फूले-जालीदार मालपुए, नोट कर लें सीक्रेट रेसिपी
Bhog for Bhagwan Jagannath: भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा कल शुरू होगी। इस दिन केवल पुरी में ही नहीं बल्कि हर जगह भगवान के गुण गाए जाते हैं और पूजा-अर्चना की जाती है। भगवान जगन्नाथ को भोग लगाने के लिए आप भी बनाएं ये मीठे फूले-जालीदार मालपुए।
भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा कल यानि 16 जुलाई को आरंभ होगी। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर मौसी के घर जाएंगे। इस पावन मौके पर लाखों-करोड़ो श्रद्धालु रथ खींचने के लिए पहुंचते हैं। वहीं भक्त भगवान जगन्नाथ को भोग लगाने के लिए भी भारी मात्रा में पकवान तैयार किए जाते हैं। केवल पुरी में ही नहीं भगवान के भोग के लिए पूरे इंडिया में लोग घर और मंदिरों में भोग की तैयारियां करते हैं और रथ यात्रा का भी आयोजन करते हैं। इस पवित्र मौके पर भगवान जगन्नाथ को भोग लगाना है तो इस सीक्रेट रेसिपी से बनाएं फूले-फूले, जालीदार मालपुए।
मालपुए बनाने की सामग्री
आधा कप सूजी
एक कप मैदा
आधा कप चीनी
सूखा घिसा नारियल
आधा चम्मच सौंफ
गुनगुना दूध एक कप
एक चुटकी बेकिंग सोडा
मालपुए बनाने की रेसिपी
- मालपुए को बिल्कुल फूला-फूला जालीदार बनाना है तो बस इस सिंपल तरीके से बनाएंगे तो भी फटाफट बनकर रेडी हो जाएंगे।
- सबसे पहले अच्छी क्वालिटी के आधा कप सूजी को लें, जो अच्छे दानेदार हों।
- साथ ही एक कप मैदा भी लें।
- इसे किसी बाउल में पलट लें। अब साथ ही इसमे सूजी के बराबर मात्रा में चीनी डालें। जैस कि आधा कप सूजी है तो आधा कप ही चीनी भी लें। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि अगर मिठास ज्यादा चाहिए तो इसमे चीनी की मात्रा बढ़ा लें।
- साथ में सूखे गरी को घिसकर बुरादा बना लें।
- सौंफ और गरी के साथ ही इसमे इलायची पाउडर आधा चम्मच डाल दें।
- गुनगुने दूध में केसर के आठ से दस रेशे डालकर भिगो दें। जब ये अच्छे से फूल जाएं तो इस दूध को डालकर गाढ़ा घोल तैयार कर लें।
- सूजी और मैदे के मिक्सचर में दूध की मात्रा जरूरत के मुताबिक डालें। लगभग एक गिलास दूध की जरूरत होगी।
- ध्यान रहे कि गुनगुने दूध से ही घोल तैयार करें।
- इस घोल को जब तैयार कर लें तब सबसे आखिर में एक चुटकी बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा डाल दें।
- अब तैयार घोल को ढंककर एक घंटे के लिए छोड़ दें।
- एक घंटे बाद कड़ाही में देसी घी या मूंगफली का तेल गर्म करें और करछूल की मदद से थोड़ा-थोड़ा बैटर डालें।
- मीडियम फ्लेम तेल में इतना बैटर डालें कि वो हल्का सा फैले और गोल शेप ले ले।
- बस मीडियम आंच पर ही बिल्कुल फूले हुए मालपुए बनकर रेडी होंगे। इन्हें पलटकर दूसरी तरफ से भी सेंक लें।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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