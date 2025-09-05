वेट लॉस से लेकर कोलेस्ट्रॉल तक में फायदेमंद हैं कद्दू के बीज, रोजाना खाने से मिलते हैं ये 5 बड़े फायदे best pumpkin seeds benefits from weight loss to control cholesterol level kaddu ke ej khane ke fayde, हेल्थ टिप्स - Hindustan
वेट लॉस से लेकर कोलेस्ट्रॉल तक में फायदेमंद हैं कद्दू के बीज, रोजाना खाने से मिलते हैं ये 5 बड़े फायदे

Health benefits Of Pumpkin Seeds : कद्दू के बीज का नियमित सेवन मधुमेह से लेकर दिल से जुड़ी समस्याओं तक में फायदा पहुंचाता है। आइए जानते हैं कद्दू के बीज का नियमित सेवन सेहत को क्या गजब के फायदे देता है।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 12:32 PM
ज्यादातर घरों में कद्दू की सब्जी बनाते समय उसके बीज बेकार समझकर फेंक दिए जाते हैं। हो सकता है ऐसा ही कुछ आप भी अकसर करते हों, लेकिन क्या आप जानते हैं कद्दू के बीज सेहत के लिए वरदान माने जाते हैं। इसमें मौजूद जिंक, मैग्नीशियम, ओमेगा-3 फैटी एसिड और अमीनो एसिड जैसे पोषक तत्वों की वजह से इन्हें सुपर फूड माना जाता है। इनका नियमित सेवन मधुमेह से लेकर दिल से जुड़ी समस्याओं तक में फायदा पहुंचाता है। आइए जानते हैं कद्दू के बीज का नियमित सेवन सेहत को क्या गजब के फायदे देता है।

कद्दू के बीज खाने से सेहत को मिलते हैं ये 5 बड़े फायदे

डायबिटीज

डायबिटीज रोगियों के लिए कद्दू के बीज का सेवन बेहद फायदेमंद माना जाता है। ये बीज ब्लड शुगर को संतुलित रखने के साथ इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाते हैं। इनके नियमित सेवन से टाइप-2 डायबिटीज के खतरे को कम किया जा सकता है।

वेट लॉस

अगर आप मोटापे से परेशान हैं तो वेट लॉस के लिए कद्दू के बीज स्नेक्स की तरह डाइट में शामिल करें। इनमें मौजूद प्रोटीन और फाइबर की प्रचुर मात्रा भूख को कंट्रोल करके ओवर ईटिंग से बचाए रखती है, जिससे वेट लॉस में मदद मिल सकती है।

इम्यूनिटी

अगर आप मौसम बदलते ही बीमार हो जाते हैं, तो कद्दू के बीज आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करके आपको जल्दी-जल्दी बीमार पड़ने से बचा सकते हैं। इन बीजों में मौजूद जिंक और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की रक्षा प्रणाली को मजबूत बनाकर वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण से दूर रखते हैं।

दिल की सेहत

कद्दू के बीज दिल की सेहत के लिए अच्छे होते हैं। इनमें मौजूद ओमेगा-3 और ओमेगा-6 फैटी एसिड, मैग्नीशियम और जिंक मिलकर हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाए रखते हैं। इनके नियमित सेवन से ब्लड प्रेशर कंट्रोल और दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है।

कोलेस्ट्रॉल

कद्दू के बीज कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करते हैं। इनमें मौजूद फाइबर, अनसैचुरेटेड फैट्स (जैसे ओमेगा-3 और ओमेगा-6), फाइटोस्टेरॉल, और एंटीऑक्सीडेंट्स मिलकर 'खराब' LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और 'अच्छे' HDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं।

