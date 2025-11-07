बेसन में लपेटकर बनाएं मजेदार मूली की सब्जी, फूड ब्लॉगर ने शेयर की रेसिपी

सर्दियां शुरू होते ही मूली की आवक भी होने लगती है। मार्केट में मिल रही ताजी, सफेद मूली देखकर हर किसी का लेने का दिल करता है। अब मूली से सलाद, चटनी, अचार, भुजिया तो कई बार बनाया होगा। लेकिन इस बार ये बेसन के साथ बनी मूली की सब्जी को जरूर नोट कर लें। इंस्टाग्राम पर फूड ब्लॉगर शिल्पी ने इस खास रेसिपी को शेयर किया है। आप भी नोट कर लें बनाने का तरीका।