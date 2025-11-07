Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रेसिपीbengluru based food blogger share besn wali bihari style mooli ki sabji recipe
बेसन में लपेटकर बनाएं मजेदार मूली की सब्जी, फूड ब्लॉगर ने शेयर की रेसिपी
संक्षेप: Mooli ki sabzi Recipe: सर्दियों में मूली का अचार, चटनी और सलाद तो कई बार बनाया होगा। लेकिन इस बार बनाएं मजेदार बिहारी स्टाइल बेसन में लिपटी मूली की सब्जी। जिसे बेंगुलुरू की एक फूड ब्लॉगर ने सोशल मीडिया पर शेयर की है इसकी रेसिपी।
Fri, 7 Nov 2025 06:49 AMAparajita लाइव हिन्दुस्तान
LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
सर्दियां शुरू होते ही मूली की आवक भी होने लगती है। मार्केट में मिल रही ताजी, सफेद मूली देखकर हर किसी का लेने का दिल करता है। अब मूली से सलाद, चटनी, अचार, भुजिया तो कई बार बनाया होगा। लेकिन इस बार ये बेसन के साथ बनी मूली की सब्जी को जरूर नोट कर लें। इंस्टाग्राम पर फूड ब्लॉगर शिल्पी ने इस खास रेसिपी को शेयर किया है। आप भी नोट कर लें बनाने का तरीका।
बेसन वाली मूली की सब्जी बनाने की सामग्री
दो मूली
एक चम्मच धनिया पाउडर
लाल मिर्च पाउडर
दो चम्मच बेसन
हल्दी
नमक स्वादानुसार
सरसों का तेल
पीली सरसो
जीरा
अदरक
लहसुन
हरा धनिया
पानी
हींग
अजवाइन
हल्दी
टमाटर
बेसन वाली मूली की सब्जी बनाने की रेसिपी
- सबसे पहले मूली के छिलके को छीलकर धो लें।
- फिर इसे पतला तिरछा काटकर बाउल में रख लें।
- इस पर धनिया का पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च, नमक स्वादानुसार डालें।
- साथ ही इसमे बेसन दो चम्मच और दो से तीन चम्मच सरसों का तेल डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें।
- अब इसे पांच मिनट के लिए छोड़ दें।
- मिक्सी के जार में पीली सरसों लें और साथ ही इसमे जीरा एक चम्मच, अदरक के टुकड़े,लहसुन, हरी मिर्च और खड़ा धनिया डालकर पेस्ट बना लें।
- अब सरसों का तेल कड़ाही में डालकर गर्म करें।
- जब तेल गर्म हो जाए तो इसमे हींग डालें। साथ ही अजवाइन डाल दें।
- हल्दी पाउडर डालने के साथ तैयार पिसा मसाला डाल दें।
- साथ में बारीक कटे टमाटर डालकर इसे अच्छी तरह से भूने। जब तक कि टमाटर पूरी तरह से पककर गल ना जाए।
- जब ये पूरी तरह से पक जाए तो मैरिनेट के लिए रखी मूलियों को डाल दें और साथ ही पानी डालकर नमक स्वादानुसार डालकर मिक्स करें और धीमी फ्लेम पर पकाएं। इस के साथ ही इसमे बारीक कटे मूली के पत्ते भी डाल सकते हैं।
- बस तैयार है बेसन वाली बिहारी स्टाइल मूली की सब्जी। रोटी या पराठे के साथ सर्व करें और खाने का मजा लें।
लेखक के बारे मेंAparajita
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।