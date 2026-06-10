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Summer Drink: खट्टा, मीठा और मसालेदार स्वाद एक साथ! गर्मी में ट्राई करें कच्चे आम की ये मजेदार ड्रिंक

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Summer Coolers Recipe: गर्मी में कुछ ठंडा, चटपटा और ताजगी से भरपूर पीने का मन हो तो कच्चे आम का यह खास शरबत जरूर ट्राई करें। इसका खट्टा-मीठा स्वाद और मसालों का तड़का हर घूंट को मजेदार बना देता है।

Summer Drink: खट्टा, मीठा और मसालेदार स्वाद एक साथ! गर्मी में ट्राई करें कच्चे आम की ये मजेदार ड्रिंक

गर्मी की दोपहर हो, तेज धूप से घर लौटे हों या फिर कुछ ऐसा पीने का मन हो जो एक ही घूंट में ताजगी भी दे और स्वाद भी, तो कच्चे आम का यह खास शरबत आपके लिए बिल्कुल सही है। आमतौर पर लोग गर्मियों में तरह-तरह के ठंडे पेय पीते हैं, लेकिन कच्चे आम, पुदीना और मसालों से बना यह शरबत स्वाद के मामले में सबसे अलग है।

इसकी पहली चुस्की में खटास महसूस होती है, फिर मिठास आती है और आखिर में मसालों का मजेदार ट्विस्ट मुंह में रह जाता है। यही वजह है कि एक गिलास खत्म होने के बाद दूसरा गिलास लेने का मन करने लगता है। अगर इस गर्मी मेहमानों को कुछ अलग परोसना है, तो यह रेसिपी जरूर ट्राई करें।

एक गिलास में मिलेगा खट्टा, मीठा और मसालेदार स्वाद का मजेदार मेल

कच्चे आम की खटास, पुदीने की ठंडक और मसालों का चटपटा स्वाद मिलकर इस शरबत को साधारण पेय से कहीं ज्यादा खास बना देते हैं।

शरबत बनाने के लिए सामग्री

2 कच्चे आम

ताजा पुदीने की पत्तियां

1 से 2 हरी मिर्च

स्वादानुसार नमक

स्वादानुसार चीनी

आधा चम्मच भुनी काली मिर्च

1 चम्मच भुना जीरा

आधा चम्मच भुनी सौंफ

बर्फ के टुकड़े

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ऐसे बनाएं कच्चे आम का मजेदार शरबत

स्टेप 1: कच्चे आम को नरम होने तक उबाल लें। ठंडा होने पर उसका छिलका और गुठली अलग कर दें।

स्टेप 2: आम का गूदा, पुदीना, हरी मिर्च, नमक, चीनी, काली मिर्च, जीरा और सौंफ को एक साथ पीस लें।

स्टेप 3: जरूरत के अनुसार ठंडा पानी मिलाकर इसे अच्छी तरह तैयार कर लें।

स्टेप 4: गिलास के किनारों पर नींबू रगड़ें और फिर काला नमक व लाल मिर्च वाले मिश्रण में डुबो दें।

स्टेप 5: गिलास में बर्फ डालें और तैयार शरबत भर दें।

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इस शरबत की सबसे मजेदार बात

  • कच्चे आम की खटास, पुदीने की ठंडक और मसालों का चटपटा स्वाद मिलकर इस शरबत को साधारण ड्रिंक से कहीं ज्यादा खास बना देते हैं।
  • यह शरबत दिखने में जितना आकर्षक लगता है, स्वाद में उससे भी ज्यादा मजेदार होता है। एक बार पीने के बाद हर कोई इसकी रेसिपी जरूर पूछेगा।
  • धूप से घर लौटने के बाद इसका एक गिलास शरीर और मन दोनों को ताजगी दे सकता है।

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स्वाद को और मजेदार बनाने के टिप्स

  1. ज्यादा चटपटा स्वाद पसंद हो तो थोड़ा अतिरिक्त भुना जीरा डालें।
  2. पुदीना ज्यादा डालने से ताजगी और बढ़ जाएगी।
  3. चाहें तो ऊपर से कुछ पुदीने की पत्तियां भी डाल सकते हैं।

Shubhangi Gupta

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