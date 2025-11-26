शाम का नाश्ता हो या बच्चों का टिफिन, टेस्टी ही नहीं हेल्दी भी है पालक प्याज कचौड़ी

संक्षेप: Palak Pyaaj Kachori Recipe : यह रेसिपी टेस्टी होने के साथ काफी ज्यादा न्यूट्रिशियस भी है। आप इसे शाम की चाय के साथ स्नैक के तौर पर परोस सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाई जाती है टेस्टी और हेल्दी पालक प्याज की कचौड़ी।

Palak Pyaaj Kachori Recipe : सर्दियों का मौसम शुरू होते ही तला-भुना खाने की क्रेविंग भी तेज हो जाती है। अगर आप भी अपनी क्रेविंग को शांत करने के लिए कुछ टेस्टी हेल्दी और घर का बना हुआ ट्राई करना चाहते हैं तो बना सकते हैं जायकेदार पालक प्याज की कचौड़ी। यह रेसिपी टेस्टी होने के साथ काफी ज्यादा न्यूट्रिशियस भी है। आप इसे शाम की चाय के साथ स्नैक के तौर पर परोस सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाई जाती है टेस्टी और हेल्दी पालक प्याज की कचौड़ी।

पालक प्याज कचौड़ी बनाने के लिए सामग्री -2 कप मैदा

-2 बड़े चम्मच सूजी

-2 बड़े चम्मच मोयन के लिए तेल

-नमक स्वादानुसार

-आटा गूंथने के लिए पानी

-1 कप बारीक कटा हुआ पालक

-1 कप बारीक कटा हुआ प्याज

-2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च

-1 छोटा चम्मच अदरक (कद्दूकस किया हुआ)

-आधा चम्मच जीरा

-आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

-1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर

-एक चौथाई चम्मच गरम मसाला

-नमक स्वादानुसार

-1 बड़ा चम्मच तेल

पालक प्याज की कचौड़ी बनाने का तरीका पालक प्याज की कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में मैदा, सूजी, नमक और तेल डालकर अच्छी तरह मिलाते हुए थोड़ा–थोड़ा पानी डालकर टाइट सॉफ्ट आटा गूंथ लें। आटे को ढककर 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दें। अब एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गर्म करके उसमें जीरा डालकर चटकने दें। जब जीरा चटकने लगे तो इसमें बारीक कटा हुआ प्याज हल्का गुलाबी होने तक पकाएं। इसके बाद कढ़ाई में पालक डालकर 5 मिनट तक तब तक पकाएं जब तक पानी हल्का सूख न जाए। इसके बाद सभी मसाले जैसे हरी मिर्च, अदरक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक और गरम मसाला मिलाकर मिश्रण को अच्छी तरह भूनें।