मां सरस्वती को चढ़ाएं केसरिया 'राजभोग' का प्रसाद, नोट करें स्पंजी और रसीली रेसिपी

Basant Panchami 2026 Recipe : बसंत पंचमी 2026 का पर्व सिर्फ ऋतु परिवर्तन का उत्सव नहीं, बल्कि ज्ञान की देवी मां सरस्वती की वंदना और नई शुरुआत का प्रतीक भी है। इस पावन दिन लोग मां शारदा को प्रसन्न करने के लिए उनका पसंदीदा पीले रंग का भोग उन्हें प्रसाद में चढ़ाते हैं। अगर आप भी मां सरस्वती को पूजा के बाद भोग में लगाने के लिए पीले रंग की कोई टेस्टी रेसिपी खोज रहे हैं तो 'राजभोग' परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। यह रसीली स्पंजी रेसिपी ना सिर्फ खाने में बेहद टेस्टी है बल्कि बनाने में भी बेहद आसान है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाए जाती है टेस्टी 'राजभोग' रेसिपी।

राजभोग बनाने के लिए आवश्यक सामग्री -1 लीटर दूध (फुल क्रीम)

-2 बड़े चम्मच नींबू का रस या सिरका

-2 कप चीनी (चाशनी बनाने के लिए)

-5 कप पानी

-15-20 केसर के धागे (दूध में भिगोए हुए)

-1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर

-एक चुटकी पीला फूड कलर

-अंदर भरने के लिए बारीक कटे हुए सूखे मेवे (बादाम, पिस्ता और काजू)

राजभोग बनाने का तरीका राजभोग बनाने के लिए सबसे पहले छेना तैयार कर लें। इसके लिए सबसे पहले दूध को उबालने के लिए रख दें। जब दूध में उबाल आने लगे तो गैस बंद करके धीरे-धीरे नींबू का रस डालते हुए दूध को फाड़ लें। जब छेना और पानी अलग हो जाए, तो इसे एक मलमल के कपड़े में छानकर अलग रख लें। इसके बाद छेना को ठंडे पानी से धो लें ताकि नींबू की खटास निकल जाए। अब कपड़े को दबाकर सारा अतिरिक्त पानी निकालकर करीब 30 मिनट के लिए लटका दें।

छेने की स्टफिंग अब छेना को एक बड़ी थाली में निकालकर इसमें केसर वाला दूध और एक चुटकी पीला रंग मिलाकर अपनी हथेली के निचले हिस्से से छेना को तब तक मसलें जब तक वह एकदम चिकना न हो जाए। ऐसा करने में आपको लगभग 8 से 10 मिनट का समय लग सकता है। इसके बाद चिकने हो चुके छेना की छोटी-छोटी लोइयां तोड़कर बीच में थोड़ा सा कटा हुआ सूखा मेवा और इलायची पाउडर भरकर दोबारा इसे गोल आकार दें। ध्यान रहे कि बॉल्स में कोई दरार न आए। अब एक चौड़े बर्तन में 2 कप चीनी और 5 कप पानी डालकर उबालें। पानी उबालते समय उसमें थोड़ा सा केसर और इलायची पाउडर भी डालें।

चाशनी को पकाएं जब चाशनी में तेज उबाल आने लगे, तो तैयार छेना बॉल्स को एक-एक करके सावधानी से डालें। इसके बाद बर्तन को ढक्कन से ढककर आंच तेज करके 15-20 मिनट तक पकने दें। बीच-बीच में चम्मच से बॉल्स को हल्के से हिलाते रहें। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि उनका आकार बढ़कर दोगुना हो गया है।

ठंडा करके परोसें बॉल्स को पकाने के बाद गैस बंद करके चाशनी में ही उन्हें 4-5 घंटे के लिए डूबा रहने दें ताकि रस अंदर तक चला जाए। आपके टेस्टी और स्पंजी राजभोग बनकर तैयार हैं। इन्हें ठंडा करके परोसें।

राजभोग का स्वाद बढ़ाएंगे ये खास टिप्स स्पंजी टेक्सचर- छेना में पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, वरना बॉल्स चाशनी में टूट सकती हैं।

केसर का उपयोग- असली केसर का इस्तेमाल करने से राजभोग में प्राकृतिक खुशबू और हल्का पीला रंग आता है।