Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रेसिपीBasant Panchami 2026 know how to make traditional kesariya besan halwa recipe for maa saraswati bhog in hindi
बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा के लिए बनाएं केसरिया बेसन हलवा, नोट करें रेसिपी

बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा के लिए बनाएं केसरिया बेसन हलवा, नोट करें रेसिपी

संक्षेप:

Kesariya Besan Halwa Recipe : अगर बसंत पंचमी के दिन आप भी देवी सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए पूजा में पीला भोग बनाकर चढ़ाना चाहते हैं तो केसरिया बेसन हलवा की ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आने वाली है। आइए जानते हैं कैसे बनाया जाता है टेस्टी केसरिया बेसन हलवा।

Jan 19, 2026 06:56 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बसंत पंचमी 2026 का दिन कला और ज्ञान की देवी मां सरस्वती को समर्पित माना जाता है। इस दिन माता सरस्वती के भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी विशेष पूजा और प्रिय भोग प्रसाद में अर्पित करते हैं। शास्त्रों के अनुसार, इस साल बसंत पंचमी का पर्व 23 तारीख को मनाया जाएगा। अगर इस दिन आप भी देवी सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए पूजा में पीला भोग बनाकर चढ़ाना चाहते हैं तो केसरिया बेसन हलवा की ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आने वाली है। आइए जानते हैं कैसे बनाया जाता है टेस्टी केसरिया बेसन हलवा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:बसंत पंचमी पर मां सरस्वती को लगाएं मीठे पीले चावल का भोग, नोट करें शाही रेसिपी

केसरिया बेसन हलवा बनाने के लिए सामग्री

-1 कप मोटा बेसन

-½ कप घी

-¾ कप चीनी

-2 कप पानी या दूध

-½ छोटा चम्मच हरी इलायची पाउडर

-2 बड़े चम्मच कटे हुए मेवे (बादाम, काजू, पिस्ता)

-एक चुटकी केसर (गर्म दूध में भिगोया हुआ)

केसरिया बेसन हलवा बनाने की विधि

केसरिया बेसन हलवा बनाने के लिए सबसे पहले चाशनी तैयार कर लें। इसके लिए एक पैन में 2 कप पानी (या दूध) और चीनी डालकर धीमी आंच पर तब तक गर्म करें, जब तक चीनी पूरी तरह घुल न जाए। इस बात का ध्यान रखें कि दूध में उबाल निकालने की जरूरत नहीं है, बस इसे गर्म कर लें। अब बेसन को भूनने के लिए एक भारी तले वाली कड़ाही में घी गर्म करके उसमें बेसन डालकर धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए भूनें। इस बात का खास ख्याल रखें कि बेसन को तब तक भूनें जब तक उसका रंग सुनहरा भूरा न हो जाए और इसमें से खुशबू न आने लगे। आपको इसमें लगभग 10 से 15 मिनट का समय लग सकता है। जब बेसन घी छोड़ने लगे, तो इसमें धीरे-धीरे चीनी वाला गर्म पानी या दूध डालते समय दूसरे हाथ से बेसन को लगातार चलाते रहें। ऐसा करने से बेसन में गुठलियां नहीं बनती है। अब हलवे को धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक बेसन सारा पानी ना सोख ले और हलवा कड़ाही के किनारे ना छोड़ने लगे। इसके बादल हलवे में इलायची पाउडर, केसर का दूध और आधे कटे हुए मेवे डालकर 2 मिनट और चलाएं। मां सरस्वती को बसंत पंचमी के दिन भोग लगाने के लिए आपका गर्मागरम बेसन के हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। आप इसे सर्व करने से पहले बाकी बचे हुए मेवों से गार्निश करें।

टिप्स-

-बेसन को हमेशा धीमी आंच पर ही भूनें। तेज आंच पर बेसन भूनने से वो जल सकता है, जिससे हलवे का स्वाद कड़वा हो जाएगा।

-अगर आप हलवे को थोड़ा दानेदार बनाना चाहते हैं, तो बेसन के साथ 1 बड़ा चम्मच सूजी भी मिला दें।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
Recipe Corner Basant Panchami Basant Panchami kab hai

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।