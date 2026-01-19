बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा के लिए बनाएं केसरिया बेसन हलवा, नोट करें रेसिपी

बसंत पंचमी 2026 का दिन कला और ज्ञान की देवी मां सरस्वती को समर्पित माना जाता है। इस दिन माता सरस्वती के भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी विशेष पूजा और प्रिय भोग प्रसाद में अर्पित करते हैं। शास्त्रों के अनुसार, इस साल बसंत पंचमी का पर्व 23 तारीख को मनाया जाएगा। अगर इस दिन आप भी देवी सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए पूजा में पीला भोग बनाकर चढ़ाना चाहते हैं तो केसरिया बेसन हलवा की ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आने वाली है। आइए जानते हैं कैसे बनाया जाता है टेस्टी केसरिया बेसन हलवा।

केसरिया बेसन हलवा बनाने की विधि

केसरिया बेसन हलवा बनाने के लिए सबसे पहले चाशनी तैयार कर लें। इसके लिए एक पैन में 2 कप पानी (या दूध) और चीनी डालकर धीमी आंच पर तब तक गर्म करें, जब तक चीनी पूरी तरह घुल न जाए। इस बात का ध्यान रखें कि दूध में उबाल निकालने की जरूरत नहीं है, बस इसे गर्म कर लें। अब बेसन को भूनने के लिए एक भारी तले वाली कड़ाही में घी गर्म करके उसमें बेसन डालकर धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए भूनें। इस बात का खास ख्याल रखें कि बेसन को तब तक भूनें जब तक उसका रंग सुनहरा भूरा न हो जाए और इसमें से खुशबू न आने लगे। आपको इसमें लगभग 10 से 15 मिनट का समय लग सकता है। जब बेसन घी छोड़ने लगे, तो इसमें धीरे-धीरे चीनी वाला गर्म पानी या दूध डालते समय दूसरे हाथ से बेसन को लगातार चलाते रहें। ऐसा करने से बेसन में गुठलियां नहीं बनती है। अब हलवे को धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक बेसन सारा पानी ना सोख ले और हलवा कड़ाही के किनारे ना छोड़ने लगे। इसके बादल हलवे में इलायची पाउडर, केसर का दूध और आधे कटे हुए मेवे डालकर 2 मिनट और चलाएं। मां सरस्वती को बसंत पंचमी के दिन भोग लगाने के लिए आपका गर्मागरम बेसन के हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। आप इसे सर्व करने से पहले बाकी बचे हुए मेवों से गार्निश करें।