बसंत पंचमी पर मां सरस्वती को लगाएं बेसन के लड्डू का भोग, नोट करें रेसिपी

संक्षेप: Besan Laddu Recipe : शास्त्रों में पीले रंग को शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक माना गया है, इसीलिए इस शुभ अवसर पर बेसन के सोंधे-सोंधे लड्डू न केवल घर को अपनी खुशबू से महका देते हैं, बल्कि यह मां शारदे को अर्पित किया जाने वाला सबसे प्रिय और पारंपरिक भोग भी है।

Besan Laddu Recipe : आज देशभर में बसंत पंचमी 2026 का उत्सव मनाया जा रहा है। बसंत पंचमी का त्योहार प्रकृति के श्रृंगार और ज्ञान की देवी मां सरस्वती की उपासना का पर्व है। इस शुभ अवसर पर मां सरस्वती को पीले रंग का भोग लगाया जाता है। बेसन के लड्डू पीले रंग के होने के साथ हर शुभ अवसर के लिए परफ्केट माने जाते हैं। भगवान गणेश का प्रिय भोग इस पूजा के लिए भी सबसे उत्तम और पारंपरिक विकल्प माना जाता है। अगर आप भी इस रेसिपी को मां सरस्वती को भोग लगाने के लिए घर पर ट्राई करना चाहते हैं तो यहां दानेदार और हलवाई जैसे स्वादिष्ट बेसन लड्डू बनाने की आसान रेसिपी दी जा रही है। जिसे फॉलो करके आप इस रेसिपी का मजा और मां सरस्वती का आशीष ले सकते हैं।

बेसन के लड्डू बनाने के लिए सामग्री -2 कप मोटा बेसन

-3/4 कप घी

-1 कप चीनी का बूरा

-1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर

-खरबूजे के बीज

-कटे हुए पिस्ता सजाने के लिए

बेसन के लड्डू बनाने का तरीका बेसन के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले बेसन को अच्छी तरह भून लें। इसके लिए एक भारी तले की कड़ाही में घी गरम करके उसमें बेसन को धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए भूनें। बेसन को तब तक भूनें जब तक कि उसका रंग सुनहरा भूरा होने के साथ उसमें से सोंधी खुशबू न आने लगे। इस प्रकिया में लगभग 15-20 मिनट का समय लग सकता है।

लड्डू को दानेदार बनाने का नुस्खा- जब बेसन अच्छी तरह भून जाए, तो उस पर 1 चम्मच पानी के छींटे मारें। इससे बेसन में झाग बनेगा और लड्डू दानेदार बनेंगे। पानी सूखने तक 1-2 मिनट और बेसन को भूनें। इसके बाद गैस बंद करके मिश्रण को एक अलग प्लेट में निकाल लें ताकि बेसन ज्यादा न जल जाए। बेसन को इतना ठंडा होने के लिए रख दें कि आप इसे आसानी से हाथ से छू सकें। इस बात का खास ख्याल रखें कि बेसन पूरी तरह ठंडा हो।

मीठा मिलाएं- जब मिश्रण हल्का गुनगुना हो, तब इसमें इलायची पाउडर और चीनी का बूरा मिलाएं। गरम बेसन में चीनी कभी न डालें, वरना चीनी पिघल जाएगी और लड्डू अच्छी तरह बंधेंगे नहीं। अब लड्डू बांधने के लिए सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाने के बाद थोड़ा-थोड़ा मिश्रण हाथ में लेकर गोल-गोल लड्डू बना लें। ऊपर से खरबूजे के बीज और पिस्ता लगाकर सजाएं।

लड्डू का स्वाद बढ़ाएंगे ये टिप्स धीमी आंच- बेसन को हमेशा धीमी आंच पर ही भूनें। तेज आंच पर बेसन जल सकता है और स्वाद कड़वा हो जाएगा।

चीनी का चुनाव- पिसी हुई चीनी की जगह 'बूरा' इस्तेमाल करने से लड्डू का टेक्सचर बाजार जैसा दानेदार आता है।