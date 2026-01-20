बसंत पंचमी पर मां सरस्वती को लगाएं मलाईदार गाजर रबड़ी का भोग, नोट करें यूनिक रेसिपी
Gajar Rabri Recipe : इस भोग की सौंधी खुशबू और मखमली बनावट आपके पूजा के नैवेद्य को और भी ज्यादा पवित्र बना देगी। तो आइए जान लेते हैं बसंत पंचमी के लिए कैसे बनाया जाता है मलाईदार गाजर रबड़ी का भोग।
बसंत पंचमी 2026 का त्योहार प्रकृति के श्रृंगार और ज्ञान की देवी मां सरस्वती की उपासना का पर्व है। इस दिन मां शारदा के चरणों में श्रद्धा स्वरूप कुछ विशेष अर्पण करने की परंपरा काफी पुरानी रही है। शास्त्रों के अनुसार मां सरस्वती को पीला रंग बेहद प्रिय होता है। यही वजह है कि मां शारदा के भक्त उन्हें बसंत पंचमी के दिन पीले ही रंग का भोग चढ़ाते हैं। हर साल अगर आप मां सरस्वती को बसंत पंचमी के दिन पीले लड्डू, बूंदी का भोग लगाकर बोर हो चुके हैं तो इस साल ट्राई करें ये यूनिक ट्रेडिशनल बसंत पंचमी की रेसिपी मलाईदार गाजर की रबड़ी। यह रेसिपी ना सिर्फ बनाने में बेहद आसान है बल्कि खाने में भी बेहद टेस्टी है। गाजर की रबड़ी केवल एक मिठाई नहीं, बल्कि दूध की शुद्धता और गाजर की मिठास का वो संगम है, जो अपने केसरिया रंग से बसंत के आगमन का उत्सव मनाती है। इस भोग की सौंधी खुशबू और मखमली बनावट आपके पूजा के नैवेद्य को और भी ज्यादा पवित्र बना देगी। तो आइए जान लेते हैं बसंत पंचमी के लिए कैसे बनाया जाता है मलाईदार गाजर रबड़ी का भोग।
मलाईदार गाजर रबड़ी बनाने के लिए सामग्री
-1 लीटर (फुल क्रीम) दूध
-250 ग्राम गाजर (कद्दूकस की हुई)
-½ कप चीनी
-½ छोटा चम्मच इलायची पाउडर
-8-10 धागे केसर (1 चम्मच दूध में भीगे हुए)
-मेवे बादाम, पिस्ता और काजू (बारीक कटे हुए)
-घी 1 बड़ा चम्मच
मलाईदार गाजर रबड़ी बनाने का तरीका
मलाईदार गाजर रबड़ी बनाने के लिए सबसे पहले गाजर को अच्छी तरह भून लें। इसके लिए एक कड़ाही में घी गरम करके उसमें कद्दूकस की हुई गाजर को 4-5 मिनट तक मीडियम आंच पर भून लें। ऐसा करने से गाजर का कच्चापन निकल जाएगा और रबड़ी का स्वाद बढ़ जाएगा। अब रबड़ी का दूध उबालने के लिए एक भारी तले वाले बर्तन में दूध गरम करने रखें। जब दूध में उबाल आ जाए, तो आंच धीमी करके इसे तब तक पकाएं जब तक यह गाढ़ा होकर आधा न रह जाए।
गाजर मिलाएं- अब गाढ़े दूध में भुनी हुई गाजर डालकर धीमी आंच पर पकाते हुए किनारों पर जमने वाली मलाई को खुरचकर वापस दूध में मिलाते रहें। यही रबड़ी को असली मलाईदार टेक्चर देगा।
मीठा और सुगंध- जब गाजर पककर नरम हो जाए और मिश्रण गाढ़ा दिखने लगे, तब इसमें चीनी, इलायची पाउडर और केसर वाला दूध डालकर कटे हुए मेवे भी डाल दें। इसके बाद रबड़ी को और 5 मिनट तक पकाएं। जब रबड़ी ठंडी हो जाए, तो इसे एक कटोरे में निकालकर ऊपर से पिस्ता-बादाम से सजाकर मां सरस्वती को भोग लगाएं।
लेखक के बारे मेंManju Mamgain
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।