मां सरस्वती को भोग लगाने के लिए आधे घंटे में तैयार करें पीली बूंदी, नोट कर लें आसान सी रेसिपी
Maa Saraswati Bhog: मां सरस्वती की पूजा करने से पहले अपने हाथों से भोग तैयार करना चाहती हैं। तो बगैर समय गंवाएं अपने हाथों को तेजी से चलाएं और फटाफट ताजी, मीठे रस से भरी पीली बूंदी तैयार करें। जिसका भोग मां को लगा सकती हैं।
Jan 23, 2026 07:14 am IST Aparajita
बसंत पंचमी के पावन मौके पर मां सरस्वती की पूजा की सारी तैयारियां कर चुकी हैं। अपने हाथों से भोग बनाकर तैयार करना चाहती हैं। तो बस आधे घंटे में मीठी बूंदी बनकर तैयार हो जाएगी। इसे आप आधे घंटे चीनी की चाशनी में डुबोकर रखेंगी तो सारी बूंदियां मीठे रस में डुबकर परफेक्ट बनेगी। इस आसान सी रेसिपी को आप भी नोट कर लें और मां शारदा के लिए भोग अपने हाथों से तैयार करें। नोट कर लें बनाने की आसान सी रेसिपी।
पीली बूंदी बनाने की सामग्री
एक कप बेसन
दो कप चीनी
केसर के धागे
या, पीला फूड कलर
मगज के बीज
एक चुटकी बेकिंग सोडा
पीली बूंदी बनाने की रेसिपी
- बूंदी की तैयारी से पहले ही चाशनी को गैस पर चढ़ा दें।
- चाशनी बनाने के लिए किसी भगोने में एक से डेढ़ लीटर पानी लें और उसमे दो कप चीनी डालकर गैस पर रख दें।
- इसमे आठ से दस केसर के रेशे डाल दें। अगर आपके पास केसर नही है तो फूड कलर को एक से दो चुटकी डाल दें। ध्यान रहे फूड कलर ज्यादा ना हो, नहीं तो टेस्ट में कड़वाहट आने लगेगी।
- अब बूंदी की तैयारी के लिए बेसन को चालकर रख लें।
- बेसन का घोल तैयार करने के लिए पानी को हल्का गर्म कर लें। जिससे कि केसर के रेशे पूरी तरह से घुल जाएं। केसर के रेशे की मात्रा कम से कम 10-15 रखें। जिससे कि कलर दिखे।
- अगर केसर नहीं तो फूड कलर डाल दें।
- अब बेसन का घोल तैयार करें। धीरे-धीरे पानी डालें और हाथों से घोल बनाएं, जिससे कि एक भी गांठ ना रहे।
- इसके साथ ही बेसन को तेजी से फेंट लें। दो से तीन मिनट फेंटते रहे। बेसन बिल्कुल हल्का और फ्लपी हो जाएगा।
- अब इसमे बेकिंग सोडा मात्र एक से आधा चुटकी डाल दें।
- ध्यान रहे घोल इतना पतला और हल्का हो जो हल्का सा हाथ में लेने पर नीचे बहे। मतलब घोल थोड़ा पतला हो लेकिन ध्यान रहे कि बिल्कुल पतला ना कर दें, नहीं तो बूंदी की शेप नहीं आएगी।
- गैस पर कड़ाही चढ़ाएं और भोग बना रहीं तो घी डालें या फिर मूंगफली या तिल का तेल डालकर गर्म करें।
- अब किसी स्टीमर की प्लेट जिसमे छेद गोल होते हैं या फिर फ्राई करने वाली करछूल लें। जिसमे छोटे गोल छेद होते हैं।
- तेल जब हल्का गर्म हो तो छेद वाले बर्तन के ऊपर से घोल को गिराएं।
- ऐसा करने से बूंदी बिल्कुल सटीक गोल आकार की तेल में गिरेगी।
- एक साथ ढेर सारी बूंदी तेल में गिराकर तेज फ्लेम पर तलकर निकाल लें।
- इतनी देर में आपकी चाशनी दो तार की बनकर तैयार हो गई होगी।
- चाशनी को उंगलियों पर सटाकर चेक करें। अगर इसमे दो तार बन रहे तो गैस की फ्लेम को बंद कर दें।
- बस बनी हुई बूंदियों को डायरेक्ट चाशनी में डालें और ढंक दें। जिससे कि बूंदियां चाशनी अब्जॉर्ब कर लें।
- बस बनकर तैयार है आपकी मीठी, पीली, रस से डूबी बूंदियां।
- मां सरस्वती को लगाएं इनका भोग।
