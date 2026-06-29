Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सूजी से भी टेस्टी बनता है पके हुए केले का हलवा! 1 बार घी में भूनकर जरूर ट्राई करें ये रेसिपी

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

आपने सूजी मूंग दाल हलवा तो खूब खाया होगा, लेकिन क्या कभी केले का हलवा खाया है? सुनने में ये बेशक अजीब लगे लेकिन इतना टेस्टी बनता है कि एक बार खाने के बाद आपका दोबारा खाने का मन जरूर करेगा।

सूजी से भी टेस्टी बनता है पके हुए केले का हलवा! 1 बार घी में भूनकर जरूर ट्राई करें ये रेसिपी

मीठे में कुछ टेस्टी सा खाने का मन करे, तो हलवे से बेस्ट ऑप्शन शायद ही कोई हो। आपने तमाम तरह के हलवे खाए होंगे- सूजी, बेसन, मूंग दाल हलवा या गाजर का हलवा भी; लेकिन क्या कभी केले का हलवा खाया है? ये सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। केले की प्राकृतिक मिठास की वजह से इसमें चीनी भी कम डालनी पड़ती है। हालांकि केले के हलवे की खासियत है इसका मुंह में घुल जाने वाला स्वाद और देसी घी की खुशबू। अक्सर घर में केले रखे-रखे ज्यादा पक जाते हैं, ऐसे में ये आप हलवा बनाकर ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और फटाफट बन भी जाती है। घरवाले कुछ मीठा खाने की डिमांड करें तो एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई कर के देखें, सभी को खूब पसंद आएगी।

केले का हलवा बनाने के लिए सामग्री

मुंह में घुल जाने वाला केले का स्वादिष्ट हलवा बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं- मीठे पके हुए केले (4), देसी घी (आधा कप), काजू (15-20), बेसन (1 कप), मिल्क पाउडर (आधा कप), चीनी (स्वादानुसार) और गार्निशिंग के लिए कटे हुए बादाम।

ये भी पढ़ें:बच्चे हेल्दी नहीं खाते? 1 बार ये प्रोटीन से भरपूर मूंग दाल पराठा ट्राई करें!

पके हुए केले से टेस्टी हलवा बनाने की विधि

घर में पके हुए केले रखे हैं तो उन्हें खराब होने ना दें, बल्कि ये टेस्टी सा हलवा बनाकर तैयार कर लें। इसे बनाने के लिए सबसे पहले सभी केले छील लें। अब एक कढ़ाही में देसी घी गर्म होने के लिए चढ़ाएं, फिर उसमें पके हुए केले और थोड़े से साबुत काजू एड करें। केले को किसी मैशर की मदद से मैश करते हुए देसी घी में भूनना शुरू कर दें। लगभग 5 मिनट के लिए इन्हें अच्छे से पकने दें।

अब इस मिक्सचर में एक कप बेसन एड करें और सभी चीजों को मिक्स करते हुए अच्छी तरह पका लें। बेसन को आपको 2 मिनट तक के लिए भून लेना है, ताकि ये केले के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए और इसका कच्चापन भी निकल जाए। अब इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर एड कर दें और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करें।

ये भी पढ़ें:भंडारे वाली खस्ता पूड़ी पसंद हैं? ये 4 चीजें मिलाकर लगाएं आटा, हलवाई ने बताया!

मिल्क पाउडर मिलाने के तुरंत बाद हलवे में थोड़ी सी चीनी एड करें। ध्यान रहे आपको बहुत ज्यादा चीनी नहीं मिलानी है, क्योंकि केला नेचुरली मीठा होता है और मिल्क पाउडर की मिठास भी हलवे में एड हो जाएगी। इसलिए थोड़ी बहुत कम मात्रा में चीनी मिलाएं। चीनी मिलाने के बाद हलवे को लगभग 5 मिनट के लिए पका लें, ताकि सारी चीनी मेल्ट हो जाए। केले का टेस्टी हलवा बनकर तैयार है।

सर्विंग टिप- केले का हलवा सर्व करने से पहले उसपर कटे हुए बादाम डालकर गार्निश करें। आप अपने बाकी मनपसंद ड्राई फ्रूट्स भी एड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है।

ये भी पढ़ें:बिना सोडा के बनाएं फूले-फूले और क्रिस्पी आलू पकौड़े, हलवाई मिलाते हैं ये 1 चीज!
Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

और पढ़ें
Recipe Corner Recipe In Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।