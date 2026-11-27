बाजरा-बेसन से बनाएं टेस्टी लड्डू, शाम की भूख का परफेक्ट स्नैक्स है, नोट कर लें रेसिपी
सर्दियों में बच्चों और घर के बड़ों को खिलाने के लिए कुछ हेल्दी और टेस्टी बनाना चाहती हैं जो उनकी सेहत के लिए भी फायदेमंद हो तो ये बाजरा और बेसन मिक्स वाले ड्राई फ्रूट्स लड्डू बनाकर रख लें। शाम की भूख के लिए परफेक्ट स्नैक्स है।
सर्दियों में हेल्दी फूड्स खाना है जो शरीर को गर्म रखें। साथ ही मोटापे और बीमार होने से भी बचाए। ऐसे में ड्राई फ्रूट्स से लोडेड लड्डू एक बढ़िया ऑप्शन है। जो ना केवल खाने से पेट को फुल रखने में मदद करते हैं और हेल्दी भी होते हैं। ऐसे ही एक लड्डू की रेसिपी नोट कर लें। बाजरा और बेसन को मिक्स कर बना ये लड्डू शाम के टाइम बच्चों को स्नैक्स में देने, बड़ों को खिलाने और खुद भी खाने के लिए बढ़िया है। ये ना केवल शरीर को गर्म रखेगा बल्कि न्यूट्रिशन भी देगा। साथ ही शाम के अनहेल्दी स्नैक्स से भी बचाएगा तो बस नोट कर लें आसान सी मिलेट-बेसन वाले लड्डू की रेसिपी। जो स्वाद के साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद है।
मिलेट-बेसन लड्डू की सामग्री
बाजरा का आटा तीन चौथाई कप
बेसन एक चौथाई कप
बीज निकाले हुए खजूर 200 ग्राम
देसी घी 5 से 6 चम्मच
बारीक कटे 40 ग्राम बादाम
बारीक कटे 40 ग्राम काजू
अखरोट 40 ग्राम
पिस्ता 40 ग्राम
सफेद तिल एक चम्मच
आधा कप मखाना
सूखी गुलाब की पंखुड़ियां
इलायची पाउडर
दालचीनी पाउड आधा छोटा चम्मच
सोंठ डेढ़ चम्मच
बेसन-बाजरा लड्डू बनाने की रेसिपी
- सबसे पहले तो सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरह से रोस्ट कर लें।
- काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता को रोस्ट करें। साथ ही सफेद तिल, सुखी गुलाब की पंखुड़ियों को भी अच्छे से रोस्ट कर लें।
- और आखिरी में मखाना भूनें, जिससे कि वो क्रंची हो जाए।
- अब सारी चीजों को किनारे रखें और कड़ाही में 4 चम्मच घी डालकर उसमे बाजरे का आटा भूनें और साथ ही बेसन का आटा भी घी डालकर भून लें। दोनों की भुनाई अच्छे से धीमी आंच पर करें। जिससे कि ये जले नहीं और ना ही कच्चा रह जाए।
- जब सारी चीजें रोस्ट हो जाए को खजूर के बीजों को भी निकाल लें।
- ड्राई फ्रूट्स को रूम टेंपरेचर पर आने के बाद दरदरा पीस लें। एक राउंड पीसने के बाद फिर से खजूर मिलाएं और अच्छी तरह से पीसें।
- बेसन और मिलेट भूनते हुए ही ड्राई फ्रूट्स को पीस लें और फिर इन सारी चीजों को हल्के गर्म बेसन और मिलेट में डालकर मिक्स करें।
- अंत में इलायची पाउडर, सोंठ पाउडर और दालचीनी की थोड़ी सी मात्रा डालकर मिक्स करें।
- बस अब हाथों में घी लगाकर छोटे आकार के लड्डू तैयार कर लें।
- इन्हें एयर टाइट डिब्बे में रखें और रोजाना एक से दो ही खाएं। ये सेहत के साथ स्वाद भी भरपूर देंगे।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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