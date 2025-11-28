Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रेसिपीbajra atta ladoo recipe bajare ke atte ka laddu kaise banaye
सर्दियों में ठंड से बचना है तो बच्चों-बड़ों सबको बनाकर खिलाएं बाजरे के लड्डू, नोट कर लें रेसिपी
संक्षेप:
Bajra Laddoo Recipe: सर्दियों में घरवालों को हेल्दी रखना चाहती हैं। जिससे वो ठंड से बचे रहें तो उन्हें बाजरे के आटे से बने ये लड्डू बनाकर खिलाएं। इन लड्डूओं को बनाना बिल्कुल आसान हैं और ये कम मेहनत में ही बनकर रेडी हो जाते हैं।
Fri, 28 Nov 2025 07:33 AMAparajita लाइव हिन्दुस्तान
LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
सर्दियों के मौसम में खानपान में ऐसी चीजों को शामिल करना चाहिए। जो शरीर को अंदर से गर्म रखने में मदद करें। जिससे कि बाहरी ठंडक का असर शरीर के मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन पर ना पड़े और शरीर अंदर से गर्म बना रहे। सर्दियों में तिल, गुड़, मेवा और मिलेट जैसे बाजरा खाने की सलाह मिलती है। तो अगर आप घरवालों को हेल्दी रखना चाहती हैं तो बाजरे से बने इन लड्डुओं को जरूर खिलाएं। नोट कर लें बिल्कुल आसान सी रेसिपी।
बाजरे के लड्डू बनाने की सामग्री
बाजरे का आटा दो सौ ग्राम
गुड़ 250 ग्राम
घी 150 ग्राम
काजू 10-12
बादाम 10-12
गोंद 2 टेबल स्पून
दो से तीन चम्मच नारियल का बूरा
इलायची पाउडर आधा छोटा चम्मच
बाजरे का लड्डू बनाने की रेसिपी
- सबसे पहले कड़ाही में घी गर्म करें और बाजरे के आटे को घी में डालकर धीमी आंच पर भूनें। एक बार आटा भुन जाए तो प्लेट में निकाल लें।
- अब उसी कड़ाही में घी डालें और गोंद को फूलने तक भूनकर निकाल लें।
- कड़ाही को गर्म कर उसमे नारियल के बुरादे को हल्का सा रोस्ट कर लें। ध्यान रहे कि ये सुनहरा ना होने पाएं।
- बाजरे का आटा और गोंद भुनने के बाद गुड़ को कड़ाही में डालें और धीमी आंच पर पिघलने दें। गुड़ के पिघलते ही गैस की फ्लेम को बंद कर दें और इसमे बारीक कटे बादाम, काजू, पिस्ता और मनचाहे ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स को मिला लें।
- बाजरे का आटा, नारियल का बुरादा गुड़ में डालें और मिक्स करें।
- साथ ही इलायची पाउडर स्वाद और महक के लिए डाल दें।
- अच्छी तरह से मिक्स करें और लड्डू का मिक्सचर तैयार है।
- पिघला घी साथ में रखें और हथेलियों पर हल्का सा लगाकर लड्डू के मिक्सचर को मुट्ठी में भरकर बांधें।
- इसी तरह से सारे लड्डूओं को हाथों पर देसी घी लगाकर तेजी से बांधते जाएं।
- बस तैयार हैं सर्दियों में फायदा पहुंचाने वाले बाजरे के लड्डू।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।