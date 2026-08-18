बैंगन से सिर्फ भर्ता क्यों? इस बार ये चटपटी चटनी बनाकर देखें
अगर खाने के साथ रोज एक ही तरह की चटनी खाकर बोर हो गए हैं, तो इस बार बैंगन की चटनी बनाकर देखें। इसका स्वाद थोड़ा अलग होता है और इसे बनाना भी काफी आसान है। नोट कर लें इसकी रेसिपी।
रोटी, पराठे या दाल-चावल के साथ चटनी मिल जाए तो साधारण खाना भी थोड़ा खास लगने लगता है। लेकिन अगर हर बार टमाटर, धनिया या पुदीने की चटनी ही बनती है, तो स्वाद में बदलाव के लिए कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। बैंगन से बनने वाली यह चटनी स्वाद में बाकी चटनियों से थोड़ी अलग होती है।
इस चटनी की एक और खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा सामान की जरूरत नहीं होती। घर की रसोई में मौजूद कुछ साधारण चीजों से ही इसे बना सकते हैं। अगर आपके घर में बैंगन पड़ा है और समझ नहीं आ रहा कि उससे क्या बनाएं, तो एक बार यह चटनी बनाकर देखें।
बैंगन की चटनी बनाने के लिए क्या चाहिए?
1 बड़ा बैंगन
1 प्याज
2-3 हरी मिर्च
2 टमाटर
4-5 लहसुन की कलियां
1 छोटा चम्मच जीरा
1 छोटा चम्मच लाल मिर्च
नमक स्वाद के अनुसार
थोड़ा सा हरा धनिया
1-2 छोटे चम्मच तेल
आधा छोटा चम्मच नींबू का रस
चटनी बनाने के सिंपल स्टेप्स
1. बैंगन की तैयारी
- सबसे पहले बैंगन को अच्छी तरह धोकर सुखा लें। उसपर हल्के कट्स लगाएं (ज्यादा गहरे नहीं) और उनमें मिर्ची, लहसुन फंसा दें।
- अब बैंगन के ऊपर थोड़ा सा तेल लगाकर धीमी आंच पर चारों तरफ से भूनें।
- बैंगन को बीच-बीच में पलटते रहें, ताकि वह अंदर तक अच्छी तरह पक जाए। जब उसका छिलका काला पड़ने लगे और बैंगन नरम हो जाए, तो गैस बंद कर दें।
- इसे थोड़ा ठंडा होने दें। इसके बाद जले हुए छिलके को निकालकर बैंगन को अच्छी तरह मैश कर लें।
2. मसाले की तैयारी
- अब एक कड़ाही में थोड़ा तेल गर्म करें। इसमें जीरा डालें, जीरा चटकने लगे तो बारीक कटा हुआ प्याज डालकर हल्का भूनें।
- इसके बाद कटे हुए टमाटर डालें। ऊपर से थोड़ा नमक और लाल मिर्च डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह पकाएं।
- टमाटर नरम हो जाएं और मसाला अच्छी तरह पक जाए तो गैस बंद कर दें।
3. चटनी के लिए
- भुने हुए बैंगन को तैयार मसाले में डालें। सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं। आप चाहें तो इसे हल्का मैश कर सकते हैं, ताकि बैंगन और मसाला अच्छी तरह मिल जाए।
- अब इसमें थोड़ा नींबू का रस और बारीक कटा हरा धनिया डालें। एक बार स्वाद चखकर नमक जरूरत के हिसाब से डालें।
- अगर आपको चटनी थोड़ी ज्यादा मसालेदार पसंद है, तो इसमें हरी मिर्च को बारीक काटकर डाल सकते हैं।
चटनी को किसके साथ खाएं?
बैंगन की यह चटनी गर्म रोटी और पराठे के साथ काफी अच्छी लगती है। इसे दाल-चावल या खिचड़ी के साथ भी सर्व कर सकते हैं।
… तो अगली बार बैंगन घर में हो, तो सिर्फ सब्जी या भर्ता बनाने के बजाय इसकी चटनी बनाकर देखें। भुने बैंगन की खुशबू और मसालेदार स्वाद आपके रोज के खाने को एक नया ट्विस्ट देगा।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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