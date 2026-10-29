बादाम की खीर से करें मुंह मीठा, बिना मेहनत झटपट होगी तैयार, नोट कर लें रेसिपी
त्योहार के मौके पर मुंह मीठा करने के लिए खीर तो लगभग सारे घरों में बनती है। लेकिन वहीं चावल की खीर बनाकर और खिलाकर बोर हो चुकी हैं तो इस बार बादाम की खीर ट्राई करें। जिसे बनाने का
व्रत-त्योहार के दिनों में मीठा तो घर में बनता ही है। लेकिन हर बार चावल की खीर या सेंवई बनाकर तैयार करती हैं तो इस बार अपने मीठे में स्वाद का ट्विस्ट लाएं। चावल के साथ बादाम से बनी ये खीर जबरदस्त टेस्ट देगी। करवा चौथ पर फेनी बनाती हैं या फिर शाम के लिए खीर बनाकर तैयार करती हैं तो इस रेसिपी को ट्राई करें। सारे घरवाले इसे खाकर बस तारीफ ही करेंगे। तो चलिए जानें कैसे कम समय में फटाफट से टेस्टी बादाम खीर बनकर तैयार होगी।
बादाम की खीर बनाने की सामग्री
एक चम्मच देसी खी
आधा कप चावल
एक चौथाई कप पानी
एक लीटर मिल्क
कुछ केसर के रेशे
एक चौथाई भीगे बादाम
एक चौथाई कप खांड या चीनी
दो से तीन चम्मच कंडेस्ड मिल्क
एक चौथाई चम्मच इलायची पाउडर
पिस्ता, काजू और बादाम गार्निशिंग के लिए
बादाम की खीर बनाने की रेसिपी
- सबसे पहले बादाम को गर्म पानी में भिगोकर उसके छिलके को उतार लें। अगर टाइम है तो बादाम भिगोकर रख दें, जिससे सारे छिलके आराम से निकल जाएं।
- अब चावलों को धो लें और दरदरा पीस लें।
- अब किसी भगोने में दूध एक लीटर लेकर उसमे थोड़ा सा पानी ऐड करें और उसे तेज आंच पर उबालने के बाद धीमी आंच पर पकाएं।
- करीब 6-8 मिनट पकाने के बाद दरदरे चावल को दूध में डाल दें।
- धीमी आंच पर चावलों को अच्छी तरह से पकने दें। दूध को धीरे-धीरे चलाते रहें जिससे चावल तली में लगे नहीं और अच्छी तरह से सारे चावल पक जाएं।
- अब इस दूध में बादाम को पीसकर मिला दें।
- कुछ देर पकाएं। बादाम का पेस्ट डालने से दूध गाढ़ा हो जाएगा। अब गाढ़े दूध के मिक्सचर में कंडेस्ड मिल्क को भी मिला दें।
- जब ये खीर गाढ़ी होने लगे तो फ्लेवर के लिए कंडेस्ड मिल्क और साथ में इलायची पाउडर डालें।
- सारी चीजों को मिलाकर अच्छी तरह से पकाने के बाद गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर दें और मिठास के हिसाब से थोड़ी सी चीनी डालें।
- ध्यान रहे कि चीनी डालने के बाद बहुत देर तक पकाए नहीं।
- दूध में इसी वक्त केसर के धागे डाल दें जिससे खीर का कलर हल्का सा सुनहरा हो जाए। लेकिन ध्यान रहे कि चीनी डालने के बाद इसे ज्यादा देर ना पकाएं। नहीं तो खीर का रंग ब्राउन सा हो जाएगा।
- अब पैन में घी डालें और बारीक कटे हुए काजू, बादाम और पिस्ता को देल में रोस्ट कर लें।
- सारे रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स को डाल दें और धीमी फ्लेम पर पकाने के बाद गैस को बंद कर दें।
- बिना ज्यादा मेहनत के आपकी टेस्टी खीर बनकर तैयार हो जाएगी।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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