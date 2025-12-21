Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रेसिपीauthentic desi taste of matar paratha note the recipe of stuffing
मटर के पराठों में चाहिए देसी स्वाद तो नोट कर लें स्टफिंग बनाने की रेसिपी
संक्षेप:
Authentic Flavor of Matar Paratha Stuffing: सर्दियां शुरू होते ही यूपी, बिहार में मटर के पराठे खूब बनते हैं। इन मटर के पराठों में वहीं पुराना देसी स्वाद चाहती हैं तो इन मसालों के साथ मिलाकर बनाएं मटर की स्टफिंग। नोट कर लें रेसिपी।
Dec 21, 2025 06:45 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
सर्दियों में यूपी, बिहार में गर्मागर्म मटर के भरे पराठे खूब खाए जाते हैं। इनका स्वाद लाजवाब होता है। लेकिन समय के साथ इन पराठों में आने वाला देसी स्वाद गायब हो चुका है। अगर आप वहीं पुराना देसी स्वाद चाहती हैं तो मटर की स्टफिंग बनाने के लिए इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। जिसे खाकर मन को एक अलग तरह की संतुष्टि की फीलिंग होगी। तो बस नोट कर लें रेसिपी।
मटर पराठे की स्टफिंग बनाने की सामग्री
फ्रेश हरी मटर दो कप
दो चम्मच साबुत धनिया
एक चम्मच जीरा
लहसुन की आठ से दस कलिया
हरी मिर्च
हरी धनिया
एक चौथाई चम्मच मेथी
सरसों का तेल
मटर पराठे की स्टफिंग बनाने की विधि
- मटर का पराठा बनाने वाली हैं और देसी टेस्ट चाहती हैं तो बस इन चीजों के इस्तेमाल से ही तैयार करें।
- सबसे पहले कड़ाही में सरसों का तेल डालें और गर्म करें।
- गर्म करते ही उसमे लहसुन की कलियां डालें और साथ ही मेथी डाल दें।
- जीरा साथ में डालें जिससे कि जले नहीं और हल्का रोस्टेड फ्लेवर आए।
- जैसे ही लहसुन हल्का सा भुने इसमे मटर के दाने डालें और साथ ही नमक डालकर चलाएं।
- गैस की फ्लेम को कुछ सेकेंड तेज करें और ढंककर पकने दें।
- जब ये हल्का सा रोस्ट हो जाए तो गैस की फ्लेम को धीमा कर दें। फ्रेश मटर होगी तो हल्का सा पानी रिलीज होगा।
- फिर गैस की फ्लेम को ढंककर हल्का सॉफ्ट होने तक मटर को पकाएं।
- जब मटर सॉफ्ट हो जाए तो गैस बंद कर दें और कुछ देर ढंक दें। जिससे कि मटर पूरी तरह से पक जाए।
- अब इस मटर को पत्थर के सिलबट्टे पर रखें और साथ ही फ्रेश हरी धनिया और हरी मिर्च के साथ मिलाकर पीस लें।
- ध्यान रहे पीसते वक्त इसमे पानी का इस्तेमाल नहीं करना है।
- नहीं तो पराठे में स्टफिंग में दिक्कत होगी।
- बस आटे को नर्म गूंथे और कुछ देर ढंककर रख दें।
- फिर रोटी से थोड़ी ज्यादा बड़ी आटे की लोई बनाएं और उसमे स्टफिंग भरकर पराठे तैयार करें।
