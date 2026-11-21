चने-आलू की मजेदार सब्जी, सिंपल तरीके से भी लंच में बना दिया तो उंगलियां चांटेगे घरवाले
हर दिन बच्चे कुछ टेस्टी और स्पाइसी खाना चाहते हैं और हरी सब्जियों से दूर भागते हैं। ऐसे में आप चने की सब्जी बनाकर उन्हें खिला सकती हैं। चना और थोड़े से आलू को मिलाकर बनी ये सब्जी मजेदार लगती है। नोट कर लें रेसिपी।
घर के बच्चे अक्सर सब्जियों को खाने से दूर भागते हैं। लेकिन वहीं बच्चे चना, राजमा वगैरह बड़े चाव से खाते हैं। अगर आपके घर में भी कुछ ऐसा ही सीन रहता है तो अच्छी बात है क्योंकि चने में प्रोटीन होता है और बच्चे इसे चाव से खाएं तो जरूर खिलाएं। जैसे ये काले चने और थोड़े से आलू डालकर बनी काले-चने की सब्जी, जिसे लंच में बना दिया तो बड़ों के साथ बच्चे भी पूरे चाव से खाएंगे। तो देर ना करें और फटाफट से काले चने और आलू की मसालेदार सब्जी बनाकर तैयार करें, जो रोटी, चावल, पराठे के साथ खाएं और खिलाएं। नोट कर लें अथेंटिक टेस्टी रेसिपी।
आलू-चना की सब्जी बनाने की सामग्री
दो उबले आलू
एक कप चना भिगो दें
दो तेजपत्ता
एक चम्मच जीरा
दो से तीन प्याज
हल्दी चौथाई चम्मच
धनिया पाउडर एक चम्मच
लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच
जीरा पाउडर
नमक स्वादानुसार
चौथाई चम्मच काली मिर्च
तीन से चार टमाटर
अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट
आलू-चना की सब्जी बनाने की रेसिपी
- सबसे पहले चने को रातभर भिगो दें और फिर अगले दिन उसे साफ करके उबाल लें। जिससे कि चना पक जाए और अच्छी तरह से गल भी जाए।
- साथ ही आलू को भी उबालकर रख लें।
- अब कड़ाही में सरसों का तेल डालकर गर्म करें।
- जब ये गर्म हो जाए तो इसमे दो तेजपत्ता डालें।
- साथ ही जीरा डालकर चटकाएं।
- जब जीरा चटक जाए तो दो या तीन मीडियम साइज प्याज को चॉपर में बारीक चॉप कर लें या फिर कद्दूकस में घिस लें।
- अब इसे तेल में पकाएं। जब ये पकने लगे तो इसी वक्त पर इसमे मसाले मिलाएं।
- हल्दी पाउडर एक चौथाई चम्मच, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डालें।
- साथ ही काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और नमक को स्वादानुसार मिला दें।
- सारे मसाले डालने के बाद धीमी गैस की फ्लेम पर इसे पकने दें। जिससे कि ये मसाले तेल छोड़ने लगें।
- टमाटर को मिक्सी में पीसकर पेस्ट बना लें।
- इस पेस्ट को मसालों में डालें और साथ में भूनें।
- जब मसाला तेल छोड़ दें और अच्छी तरह से भुन जाए तो उबले आलू के बड़े टुकड़े करके इसमे डालें और धीमी आंच पर ढंककर दो मिनट पकने दें।
- फिर उबले हुए चनों को डालकर साथ में चने का पानी भी मिला दें।
- अब ऊपर से गरम मसाला आधा चम्मच और कसूरी मेथी डेढ़ चम्मच डालकर ढंक दें और धीमी आंच पर दो से तीन मिनट तक अच्छी तरह से पक जाने दें।
- बस गैस की फ्लेम को बंद कर दें।
- लंच में खिलाने के लिए आलू-चने की सब्जी बनकर तैयार है। इसके साथ आप पराठा, पूड़ी या रोटी कुछ भी दे सकते हैं। यहीं नहीं चावल के साथ भी ये सब्जी मजेदार लगती है खाने में।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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