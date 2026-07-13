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जिसने भी चखा, बस तारीफ ही की! ऐसी है सिंधी दाल पकवान की रेसिपी

By Shubhangi Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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सिंधी दाल पकवान स्वाद और परंपरा का ऐसा कॉम्बो है, जिसे नाश्ते में खूब पसंद किया जाता है। कुरकुरे पकवान और मसालेदार चने की दाल से बनने वाली यह रेसिपी घर पर भी आसानी से बना सकते हैं, एक बार ट्राई जरूर करें।

जिसने भी चखा, बस तारीफ ही की! ऐसी है सिंधी दाल पकवान की रेसिपी

वीकेंड मॉर्निंग हो, घर में मेहमान आए हों या फिर नाश्ते में कुछ खास खाने का मन हो, सिंधी दाल पकवान हर मौके के लिए परफेक्ट डिश है। कुरकुरे पकवान पर गरमा-गरम मसालेदार चने की दाल, ऊपर से बारीक कटा प्याज, हरी चटनी, इमली की चटनी और ताजा हरा धनिया... यह ऐसा स्वाद है, जो पहली ही बाइट में दिल जीत लेता है।

सिंधी परिवारों में यह सिर्फ एक नाश्ता नहीं, बल्कि परंपरा और स्वाद का खूबसूरत मेल है। अच्छी बात यह है कि इसे बनाने के लिए किसी खास सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती। अगर सही तरीका पता हो, तो घर की रसोई में भी बाजार जैसा कुरकुरा पकवान और स्वाद से भरपूर दाल आसानी से तैयार की जा सकती है। आइए जानते हैं इसकी आसान और पारंपरिक रेसिपी।

दाल बनाने के लिए सामग्री

एक कटोरी चने की दाल

दो टमाटर

एक छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट

दो हरी मिर्च

आधा छोटा चम्मच हल्दी

आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च

आधा छोटा चम्मच जीरा

एक चुटकी हींग

नमक स्वादानुसार

हरा धनिया

थोड़ा तेल

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पकवान बनाने के लिए सामग्री

दो कटोरी मैदा

दो बड़े चम्मच सूजी

दो बड़े चम्मच तेल

आधा छोटा चम्मच अजवाइन

नमक स्वादानुसार

तलने के लिए तेल

ऐसे बनाएं स्वादिष्ट दाल

  • सबसे पहले चने की दाल को चार से पांच घंटे के लिए भिगो दें। अब दाल को हल्दी और नमक के साथ नरम होने तक पका लें। एक कड़ाही में थोड़ा तेल गरम करें, जीरा और हींग डालें।
  • अब अदरक, हरी मिर्च और टमाटर डालकर अच्छी तरह भून लें। हल्दी, लाल मिर्च और नमक भी डालें। अब पकी हुई दाल इसमें मिलाएं। कुछ मिनट तक पकाकर ऊपर से हरा धनिया डाल दें।

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ऐसे तैयार करें कुरकुरा पकवान

  • एक बड़े बर्तन में मैदा, सूजी, अजवाइन, नमक और तेल डालें। अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए सख्त आटा गूंध लें। आटे को पंद्रह से बीस मिनट ढककर रख दें।
  • अब छोटी-छोटी लोइयां बनाकर पतला बेल लें, कांटे की मदद से उन पर छोटे-छोटे छेद कर दें। गरम तेल में धीमी आंच पर दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक तल लें।

परोसने का सही तरीका

  • एक पकवान को प्लेट में रखें।
  • उसके ऊपर गरमा-गरम चने की दाल डालें।
  • अब बारीक कटा प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्च डालें।
  • इमली की चटनी और हरी चटनी डालकर परोसें।
  • अगर चाहें, तो ऊपर से थोड़ा चाट मसाला भी छिड़क सकते हैं।

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स्वाद बढ़ाने के टिप्स

  1. दाल को ज्यादा ना गलाएं: दाल के दाने हल्के साबुत रहें, तो स्वाद और बनावट दोनों बेहतर लगते हैं।
  2. पकवान पतले बेलें: पतले पकवान ज्यादा कुरकुरे बनते हैं।
  3. धीमी आंच पर तलें: धीमी आंच पर तलने से पकवान लंबे समय तक कुरकुरे बने रहते हैं।

Shubhangi Gupta

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