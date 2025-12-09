Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रेसिपीAnjir Murabba Recipe and Health Benefits How to make fig murabba
अंजीर का मुरब्बा बनाने की आसान रेसिपी और इसके जबरदस्त फायदे

अंजीर का मुरब्बा बनाने की आसान रेसिपी और इसके जबरदस्त फायदे

संक्षेप:

अंजीर का मुरब्बा एक पारंपरिक आयुर्वेदिक रेसिपी है जो कब्ज, कमजोरी और ठंड के मौसम में शरीर को ताकत देने के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है।

Dec 09, 2025 09:09 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share

अंजीर का मुरब्बा भारतीय घरों में सदियों से एक पौष्टिक और आयुर्वेदिक टॉनिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। सूखे अंजीर से तैयार यह मुरब्बा स्वाद में मीठा होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी बेहद लाभकारी माना जाता है। खासकर सर्दियों के मौसम में जब शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा, गर्माहट और मजबूत पाचन की जरूरत होती है, तब अंजीर का मुरब्बा एक बेहतरीन विकल्प बनकर सामने आता है। अंजीर में प्राकृतिक फाइबर, आयरन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर की कई कमजोरियों को दूर करने में मदद करते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अंजीर मुरब्बा बनाने की विधि

सामग्री: सूखे अंजीर – 250 ग्राम, चीनी – 250 ग्राम, पानी – 1 कप, इलायची पाउडर – ½ छोटा चम्मच, केसर – 8–10 धागे (वैकल्पिक), नींबू का रस – 1 छोटा चम्मच

बनाने की विधि

  • अंजीर को अच्छी तरह धोकर रातभर पानी में भिगो दें।
  • सुबह अंजीर को हल्का सा उबाल लें ताकि वह नरम हो जाए।
  • कढ़ाही में चीनी और पानी डालकर एक तार की चाशनी तैयार करें।
  • अब इसमें अंजीर डालें और धीमी आंच पर 10–15 मिनट पकाएं।
  • इलायची पाउडर, केसर और नींबू का रस डालकर गैस बंद कर दें।
  • ठंडा होने पर कांच के जार में भरकर रखें।

अंजीर मुरब्बा के फायदे

read moreये भी पढ़ें:
घर पर भी बना सकते हैं बाजार जैसी गुड़ की गजक, असली स्वाद के लिए फॉलो करें रेसिपी
  • कब्ज से राहत: अंजीर फाइबर से भरपूर होता है जो पाचन सुधारता है और पुरानी कब्ज में भी राहत देता है।
  • कमजोरी और थकान दूर करे: यह शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है और कमजोरी दूर करने में मदद करता है।
  • खून की कमी में फायदेमंद: अंजीर में आयरन होता है जो हीमोग्लोबिन बढ़ाने में सहायक है।
  • हड्डियों को मजबूत बनाए: इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं जो हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी हैं।
  • सर्दियों में इम्यूनिटी बढ़ाए: अंजीर मुरब्बा शरीर को गर्म रखता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करता है।

सेवन का सही तरीका

रोज सुबह खाली पेट 1–2 चम्मच लें, इसके अलावा गुनगुने दूध के साथ भी ले सकते हैं, ज्यादा फायदे मिलते हैं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।