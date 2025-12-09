अंजीर का मुरब्बा बनाने की आसान रेसिपी और इसके जबरदस्त फायदे

अंजीर का मुरब्बा भारतीय घरों में सदियों से एक पौष्टिक और आयुर्वेदिक टॉनिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। सूखे अंजीर से तैयार यह मुरब्बा स्वाद में मीठा होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी बेहद लाभकारी माना जाता है। खासकर सर्दियों के मौसम में जब शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा, गर्माहट और मजबूत पाचन की जरूरत होती है, तब अंजीर का मुरब्बा एक बेहतरीन विकल्प बनकर सामने आता है। अंजीर में प्राकृतिक फाइबर, आयरन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर की कई कमजोरियों को दूर करने में मदद करते हैं।