Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रेसिपीAmla Smoothie Recipe A Natural Immunity Booster You Need Daily
आयुर्वेदिक ड्रिंक: विटामिन C से भरपूर आंवला स्मूदी बनाने की आसान विधि

आयुर्वेदिक ड्रिंक: विटामिन C से भरपूर आंवला स्मूदी बनाने की आसान विधि

संक्षेप:

आंवला स्मूदी एक नेचुरल इम्युनिटी बूस्टर ड्रिंक है जो विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर से भरपूर होती है। यह स्किन ग्लो, डाइजेशन और वजन कंट्रोल में मदद करती है।

Jan 07, 2026 01:23 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आजकल बदलती लाइफस्टाइल और बढ़ते स्ट्रेस के कारण इम्युनिटी कमजोर होना एक आम समस्या बन गई है। ऐसे में अगर आप अपनी डाइट में आंवला स्मूदी को शामिल करते हैं तो यह शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में मदद कर सकती है। आंवला आयुर्वेद में एक शक्तिशाली औषधि माना जाता है जो विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स से भरपूर होता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

आंवला स्मूदी ना केवल इम्युनिटी बढ़ाती है, बल्कि डाइजेशन सुधारने, स्किन को ग्लोइंग बनाने और बालों की सेहत को बेहतर करने में भी सहायक है। सुबह खाली पेट इसका सेवन करने से शरीर को डिटॉक्स करने में मदद मिलती है और मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहता है।

आंवला स्मूदी रेसिपी (Step-by-Step):

सामग्री: 1 बड़ा ताजा आंवला, 1 पका केला (खट्टापन बैलेंस करने के लिए), चिया सीड्स (भीगे हुए), ½ कप ताजा दही (या नारियल/बादाम दूध), ½ कप ठंडा पानी या नारियल पानी, 1 छोटा चम्मच शहद या खजूर पेस्ट, ¼ छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच चिया सीड्स या अलसी, 3–4 पुदीने की पत्तियां

बनाने की विधि:

स्टेप 1: आंवले की तैयारी- आंवले को अच्छी तरह धो लें। अब इसे काटकर बीज निकाल दें और छोटे टुकड़ों में काट लें। अगर आंवला बहुत सख्त हो तो 5 मिनट गुनगुने पानी में भिगो सकते हैं।

स्टेप 2: ब्लेंडर में सामग्री डालें- मिक्सर जार में सबसे पहले आंवले के टुकड़े और केला डालें। इससे स्मूदी का स्वाद बैलेंस रहेगा।

स्टेप 3: तरल सामग्री मिलाएं- अब इसमें दही और पानी या नारियल पानी डालें। यह स्मूदी को क्रीमी टेक्सचर देगा।

स्टेप 4: पाचन के लिए मसाले- काली मिर्च पाउडर और चिया सीड्स डालें। ये पाचन सुधारने और सूजन कम करने में मदद करते हैं।

स्टेप 5: मिठास एडजस्ट करें- अगर स्मूदी ज्यादा खट्टी लगे तो स्वाद अनुसार शहद या खजूर पेस्ट मिलाएं।

स्टेप 6: ब्लेंड करें- सभी सामग्री को 30–45 सेकंड तक अच्छे से ब्लेंड करें, जब तक स्मूदी पूरी तरह स्मूद ना हो जाए।

स्टेप 7: सर्व करें- तैयार आंवला स्मूदी को चिया सीड्स के साथ सर्व करें और आनंद लें।

सेहत को मिलने वाले फायदे

ये भी पढ़ें:हेल्दी खाना पसंद है? ट्राई करें बिना क्रीम वाली मेथी मटर

आंवला स्मूदी इम्युन सिस्टम को मजबूत बनाती है और सर्दी–खांसी व इंफेक्शन से बचाव करती है। इसमें मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है और कब्ज की समस्या से राहत दिलाता है। इसके नियमित सेवन से स्किन नेचुरली ग्लो करने लगती है और बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। वजन कम करने वालों के लिए यह एक हेल्दी और लो-कैलोरी ड्रिंक मानी जाती है।

कब और कैसे पिएं?

आंवला स्मूदी को सुबह खाली पेट या वर्कआउट के बाद पीना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। हालांकि, जरूरत से ज्यादा सेवन करने से बचें और संतुलित मात्रा में ही इसे अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं।

ये भी पढ़ें:देसी रेसिपी: केमिकल-फ्री हाजमोला! स्वाद भी, सेहत भी
Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Recipes In Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।