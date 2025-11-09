आंवला कैंडी बनाने का तरीका घर में ही सीख लें, बच्चे-बड़े सब चाव से खाएंगे आंवला

सर्दियों में शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आंवला खाना बेस्ट ऑप्शन है। आवंले में विटामिन सी के साथ ही एंटी ऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। जो इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद करते हैं। सात ही स्किन और बालों के लिए बी फायदेमंद होता है। तो अगर अब अपने बालों की ग्रोथ चाहती हैं और स्किन में निखार पाना है तो रोजाना आंवला खाएं। आप चाहें तो स्मार्ट तरीके से आंवले की कैंडी बनाकर रख लें। ये आंवला खाने का स्मार्ट तरीका है। तो नोट कर लें आंवला कैंडी घर में बनाने की रेसिपी।