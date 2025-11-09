Hindustan Hindi News
आंवला कैंडी बनाने का तरीका घर में ही सीख लें, बच्चे-बड़े सब चाव से खाएंगे आंवला

संक्षेप: Amla Candy Recipe: सर्दियों में इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ बालों और स्किन की देखभाल करनी है तो आंवला खाना बेस्ट ऑप्शन होता है। आंवले की चटनी, अचार, मुरब्बा तो कई बार खाया होगा। लेकिन अब घर में मार्केट जैसी आंवला कैंडी भी बनाकर देख लें। जिसका स्वाद लाजवाब लगेगा।

Sun, 9 Nov 2025 07:14 AMAparajita लाइव हिन्दुस्तान
सर्दियों में शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आंवला खाना बेस्ट ऑप्शन है। आवंले में विटामिन सी के साथ ही एंटी ऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। जो इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद करते हैं। सात ही स्किन और बालों के लिए बी फायदेमंद होता है। तो अगर अब अपने बालों की ग्रोथ चाहती हैं और स्किन में निखार पाना है तो रोजाना आंवला खाएं। आप चाहें तो स्मार्ट तरीके से आंवले की कैंडी बनाकर रख लें। ये आंवला खाने का स्मार्ट तरीका है। तो नोट कर लें आंवला कैंडी घर में बनाने की रेसिपी।

आंवला कैंडी बनाने की सामग्री

ताजे हरे आधे किलो आंवला

धागे वाली मिश्री 100 ग्राम

नींबू का रस

देसी घी

नमक स्वादानुसार

  • सबसे पहले आंवले को अच्छी तरह से धो लें। फिर इन्हें भाप में उबलने के लिए रख दें।
  • ध्यान रहे कि इन्हें पानी में नहीं उबालना है।
  • जब ये अच्छी तरह से उबल जाए तो इनके बीजे अलग कर लें और ग्राइंडर जार में पेस्ट बना लें।
  • धागे वाली मिश्री को पीसकर पाउडर बना लें।
  • अब किसी पैन में पिसे हुए आंवले के पेस्ट को डालकर भूनें।
  • कुछ देर बाद उसमे मिश्री डालकर अच्छी तरह से चलाएं।
  • जब ये मिक्स होकर एक सार हो जाए तो देसी घी एक चम्मच डाल दें। एक चम्मच नमक भी मिला दें।
  • साथ ही नींबू का रस भी मिला दें। इसे अच्छी तरह से चलाते हुए भूनें। जिससे कि ये पूरी तरह से मिक्स होकर तली छोड़ दे।
  • जब ये कलर बदलकर तली छोड़ दे। तो इसे किसी बटर पेपर लगे डिब्बे में पलट लें और शेप दें।
  • ठंडा होने पर काट लें तो ये बिल्कुल जेली जैसी लगेंगी।
  • बस अब किसी प्लेट में थोड़ा सा मिश्री पाउडर और नमक मिक्स करके रख लें।
  • तैयार कैंडी को इसमे लपेटें और एयर टाइट डिब्बे में भर लें।
  • बस रेडी हैं टेस्टी आंवला कैंडी, जिसे आप बच्चों को खाने को दें।

