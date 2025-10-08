अंबानी स्टाइल में बनाए शाही मसाला डोसा, हर बाइट में मिलेगा क्रिस्पी चटपटा स्वाद ambani style masala dosa recipe to have cripy tangy taste in every bite, रेसिपी - Hindustan
Ambani Style Masala Dosa Recipe : इस गोल्डन क्रिस्पी डोसा रेसिपी की हर बाइट में आपको शाही स्वाद चखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाया जाता है अंबानी डोसा रेसिपी।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 10:27 AM
अंबानी स्टाइल में बनाए शाही मसाला डोसा, हर बाइट में मिलेगा क्रिस्पी चटपटा स्वाद

Ambani Style Masala Dosa Recipe : अगर आप सुबह और शाम के नाश्ते में कुछ चटपटा और हेल्दी बनाकर खाना चाहते हैं तो अंबानी परिवार की ये शाही मसाला डोसा रेसिपी अपनी रसोई में ट्राई कर सकती हैं। यह रेसिपी ना सिर्फ खाने में बेहद टेस्टी है बल्कि झटपट बनकर भी तैयार हो जाती है। इस गोल्डन क्रिस्पी डोसा रेसिपी की हर बाइट में आपको शाही स्वाद चखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाया जाता है अंबानी डोसा रेसिपी।

शाही मसाला डोसा बनाने के लिए सामग्री

डोसा बैटर बनाने के लिए

- 3 कप चावल

-1 कप धुली हुई उड़द दाल

-1 छोटा चम्मच मेथी दाना

-1/4 कप मोटा पोहा (क्रिस्पी बनाने के लिए)

- 1.5 छोटा चम्मच नमक

-पानी आवश्यकतानुसार

डोसे की फिलिंग के लिए

- 4-5 मीडियम साइज के उबले और मैश किए हुए आलू

- 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज

- 2-3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च

- 1 इंच लंबा कद्दूकस किया हुआ अदरक

-10-12 करी पत्ता

- 1 छोटा चम्मच सरसों के दाने

-1 छोटा चम्मच चना दाल (पानी में भिगोई हुई)

- 1 छोटा चम्मच उड़द दाल (पानी में भिगोई हुई)

- 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

- 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

- 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर

-1/2 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर

- 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस

- 2 बड़े चम्मच हरा धनिया (बारीक कटा हुआ)

- 2 बड़े चम्मच तेल

-नमक स्वादानुसार

-घी या तेल डोसा सेंकने के लिए

डोसा बैटर बनाने का तरीका

डोसा बैटर बनाने के लिए सबसे पहले चावल, उड़द दाल और मेथी दाना अलग-अलग कटोरे में अच्छी तरह धोकर पर्याप्त पानी में कम से कम 6 घंटे या रात भर भिगोकर रख दें। पोहे को भी डोसा बनाने से 30 मिनट पहले पानी में भिगो दें। इसके बाद पहले से भिगोकर रखे हुए चावल, उड़द दाल और मेथी दाना को पानी से निकालकर अलग-अलग पीस लें। पीसते समय थोड़ा-थोड़ा पानी जरूर डालें ताकि डोसे का पेस्ट चिकना और गाढ़ा बनकर तैयार हो। अब भीगे हुए पोहे को पीसकर चावल वाले बैटर में मिला दें। अब दोनों बैटर को एक बड़े बर्तन में नमक मिलाकर अच्छी तरह फेंटने के बाद ढककर गरम जगह पर 8-10 घंटे खमीर लगने के लिए रख दें। बैटर फूलकर दोगुना हो जाएगा और इसमें हल्की खटास आ जाएगी। इसके बाद खमीर लगे बैटर को हल्के हाथों से मिलाएं।

डोसे के लिए आलू की फीलिंग तैयार करने के लिए

एक कड़ाही में तेल गरम करके उसमें सरसों के दाने डालें, जब वे चटकने लगें तो भीगी हुई चना दाल और उड़द दाल डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें। इसके बाद करी पत्ता, बारीक कटा प्याज और हरी मिर्च डालकर प्याज को हल्का सुनहरा होने तक भूनें। इसके बाद कद्दूकस किया हुआ अदरक डालकर कुछ सेकेंड भूनें। अब हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक डालकर एक मिनट तक और भूनें। इसके बाद उबले और मैश किए हुए आलू डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर 2-3 मिनट तक भूनें ताकि मसाले आलू में अच्छी तरह मिल जाएं। अब गैस बंद करके अमचूर पाउडर और नींबू का रस डालकर मिलाएं। अंत में बारीक कटा हरा धनिया डालकर सजाएं।

क्रिस्पी डोसा बनाने का तरीका

क्रिस्पी डोसा बनाने के लिए सबसे पहले एक नॉन-स्टिक डोसा तवा गरम करें। जब तवा गरम हो जाए तो आंच धीमी करके तवे पर थोड़ा सा पानी छिड़ककर कपड़े से पोंछ लें। अब एक करछी में डोसा बैटर लेकर तवे के बीच में डालकर गोलाकार गति में बाहर की ओर फैलाते हुए एक पतला और गोल डोसा बना लें। इसके बाद डोसे के किनारों और ऊपरी सतह पर थोड़ा सा तेल या घी लगाएं। डोसे को मीडियम आंच पर सुनहरा और क्रिस्पी होने तक सेकें। जब डोसा नीचे से सुनहरा हो जाए तो इस पर तैयार आलू का मसाला फैलाएं और डोसे को फोल्ड करके तवे से उतार लें। इसी तरह सभी डोसे तैयार कर लें। आपका टेस्टी क्रिस्पी अंबानी स्टाइल डोसा बनकर तैयार है। आप इसे नारियल की चटनी और सांभर के साथ परोसें।

