आलू-प्याज के पकौड़े बनाने की बिल्कुल हटके रेसिपी ट्राई करें, सब करेंगे कुकिंग स्किल की तारीफ
Aloo Pyaz Ke Pakode: आलू और प्याज के पकौड़े तो कई बार बनाए और खाए होंगे। लेकन इस बार ट्राई करें ये न्यू स्टाइल से बने चटपटे और मसालेदार क्रंची आलू-प्याज के पकौड़े। जो खाने में टेस्टी हैं और टी टाइम स्नैक्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट भी हैं।
आलू और प्याज के पकौड़े तो हर घर में बनते होंगे। इसमे नया तो कुछ भी नहीं होता लेकिन अगर आप एक जैसे पकौड़े खाकर और खिलाकर बोर हो चुकी हैं। तो इस रेसिपी को ट्राई कर सकती हैं। शाम की चाय के साथ अक्सर कुछ चटपटा और क्रिस्पी खाने का दिल करता है। या कई बार मेहमान को कुछ घर में बना खिलाना पड़ जाए तो इस तरह से हटके स्टाइल के प्याज-आलू के पकौड़ों को ट्राई कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फूड्स एंड फ्लेवर पेज पर इस रेसिपी को शेयर किया है। तो बस नोट कर लें ये रेसिपी।
आलू-प्याज के पकौड़े बनाने की सामग्री
दो से तीन प्याज
दो से तीन आलू
हरी मिर्च
करी पत्ता
हल्दी पाउडर आधा चम्मच
धनिया पाउडर
अमचूर पाउडर
लाल मिर्च पाउडर
हरी धनिया के पत्ते
दो चम्मच चावल के आटे
एक चम्मच कॉर्नफ्लोर
नमक स्वादानुसार
दो उबले आलू
लहसुन
आलू-प्याज के पकौड़े बनाने की रेसिपी
- सबसे पहले दो से तीन आलू को उबालकर रख लें। जिससे कि ये ठंडे हो जाए।
- अब प्याज को बारीक लच्छों में काट लें। और ऊपर से चावल का आटा मिला दें। जिससे कि आटा पानी को सोख लें।
- साथ ही इसमे धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर मिलाएं।
- बारीक कटी हरी धनिया, करी पत्ता मिक्स करें।
- एक चम्मच कॉर्नफ्लोर भी डाल दें। नमक मिलाकर हाथों से मिक्स करें।
- उबले आलू को मैश कर उसमे थोड़ा सा नमक मिलाएं। साथ ही लहसुन और लाल मिर्च को पीसकर एक चम्मच मिक्स करें।
- आलू के मिक्सचर को मैश कर गोले बना लें।
- कॉर्नफ्लोर का पतला घोल तैयार करें और उसमे आलू के घोल को डुबोएं।
- फिर प्याज के लच्छों पर आलू के बॉल्स को डालें। जिससे कि कॉर्नफ्लोर की मदद से प्याज के लच्छे आलू बॉल्स पर चिपक जाएं। फिर हाथों की मदद से अच्छी तरह से दबा-दाबकर गोले तैयार करें। जिसमे प्याज के लच्छे लगे हों।
- बस तेल गर्म कर इन बॉल्स को तलें और गर्मागर्म परोसें।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।