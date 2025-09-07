आलू-प्याज के पकौड़े बनाने की बिल्कुल हटके रेसिपी ट्राई करें, सब करेंगे कुकिंग स्किल की तारीफ

आलू और प्याज के पकौड़े तो हर घर में बनते होंगे। इसमे नया तो कुछ भी नहीं होता लेकिन अगर आप एक जैसे पकौड़े खाकर और खिलाकर बोर हो चुकी हैं। तो इस रेसिपी को ट्राई कर सकती हैं। शाम की चाय के साथ अक्सर कुछ चटपटा और क्रिस्पी खाने का दिल करता है। या कई बार मेहमान को कुछ घर में बना खिलाना पड़ जाए तो इस तरह से हटके स्टाइल के प्याज-आलू के पकौड़ों को ट्राई कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फूड्स एंड फ्लेवर पेज पर इस रेसिपी को शेयर किया है। तो बस नोट कर लें ये रेसिपी।