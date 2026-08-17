ना कोई झंझट, ना तैयारी! सिर्फ 5 स्टेप्स में बनाएं व्रत वाला आलू का हलवा
Aloo ka Halwa 5-step Recipe: व्रत में मीठा खाने का मन हो तो आलू का हलवा बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती और स्वाद भी इतना अच्छा लगता है कि हर कोई रेसिपी पूछेगा।
व्रत में हर बार साबूदाना, कुट्टू और आलू की एक जैसी चीजें खाकर बोर हो गए हैं? तो इस बार कुछ मीठा और थोड़ा अलग ट्राई करें। फलाहारी आलू का हलवा स्वाद में इतना बढ़िया लगता है कि इसे खाते समय शायद ही यकीन होगा कि यह आलू से बना है। खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए किसी खास तैयारी की जरूरत भी नहीं होती। तो अगर व्रत में मीठा खाने की इच्छा हो रही है, या घरवालों के लिए कुछ नया बनाना चाहते हैं, तो यह आसान रेसिपी एक बार जरूर ट्राई करें।
हलवा बनाने के लिए क्या चाहिए?
4-5 उबले हुए आलू
3-4 बड़े चम्मच घी
4 बड़े चम्मच चीनी
आधा कप दूध
2-3 इलायची
कटे हुए काजू, बादाम
मुट्ठीभर किशमिश
फॉलो करें सिंपल स्टेप्स
- सबसे पहले आलू को अच्छी तरह धोकर उबाल लें। आलू इतने नरम होने चाहिए कि आसानी से मैश हो जाएं। आलू ठंडे हो जाएं तो इन्हें छीलकर अच्छी तरह मसल लें। ध्यान रखें कि इसमें आलू के बड़े टुकड़े ना रहें, वरना हलवे का स्वाद और बनावट अच्छी नहीं आएगी।
- एक कड़ाही में घी गर्म करें। अब इसमें मसले हुए आलू डालें और लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनें। जब आलू का रंग थोड़ा बदलने लगे और घी अलग दिखाई देने लगे, तब समझें कि यह अच्छी तरह भुन गया है।
- आलू भुनने के बाद इसमें धीरे-धीरे दूध डालें और लगातार चलाते रहें। इसके बाद चीनी डालकर अच्छी तरह मिलाएं। हलवे को लो फ्लेम पर ही पकाएं। कुछ देर बाद दूध कम होने लगेगा और हलवा धीरे-धीरे गाढ़ा होने लगेगा। इस दौरान इसे चलाते रहें ताकि यह कड़ाही की तली पर यह चिपके नहीं।
- जब हलवा अच्छी तरह गाढ़ा हो जाए, तब इसमें इलायची पाउडर डालें। इसके बाद कटे हुए काजू, बादाम और किशमिश डालकर मिला दें। अगर आपको मेवे ज्यादा पसंद हैं, तो अपनी पसंद के हिसाब से इनकी मात्रा थोड़ी बढ़ा सकते हैं।
- हलवा तैयार होने के बाद गैस बंद कर दें और फिर गरमा-गरम परोसें। ऊपर से थोड़े कटे हुए बादाम और काजू डालकर सजाएं। इसका स्वाद इतना अच्छा लगेगा कि इसे देखकर शायद ही कोई अंदाजा लगा पाए कि यह आलू से बना है।
हलवे को बेहतर बनाने के लिए कुछ टिप्स
- आलू अच्छी तरह भूनें: आलू को घी में अच्छी तरह भूनें ताकि वो पूरी तरह पके, वरना स्वाद अच्छा नहीं आएगा।
- चीनी स्वाद के हिसाब से डालें: अगर आपको कम मीठा पसंद है तो चीनी कम डाल सकते हैं।
- घी बहुत ज्यादा ना डालें: ज्यादा घी डालने से हलवा भारी हो जाएगा। स्वाद के लिए जितना जरूरी हो, उतना ही घी इस्तेमाल करें।
- लगातार चलाते रहें: यह सबसे जरूरी है कि शुरुआत से आखिर तक, आलू को अच्छी तरह चलाते रहें ताकि वह जले नहीं।
तो इस व्रत में कुछ मीठा हो जाए?
अगर फलाहारी खाने के बाद मीठे की इच्छा हो रही है, तो यह आलू का हलवा जरूर बनाकर देखें। कम चीजों में बनने वाला यह मीठा व्रत के खाने में थोड़ा बदलाव लाएगा और परिवार के बाकी लोगों को भी खूब पसंद आएगा।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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